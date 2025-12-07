IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В понеделник се очаква да започне евакуация на кораба "Кайрос" край Ахтопол

Подготвя се пакет с хранителни продукти за моряците на танкера

07.12.2025 | 15:32 ч. 4
Най-рано в понеделник се очаква да започнат евакуация на екипажа на кораба "Кайрос" край Ахтопол, обявиха от Областната администрация в Бургас.

В днешния ден няма да бъдат предприемани каквито и да е действия заради силното вълнение и лошите метеорологични условия.

Десетчленният екипаж на кораба, плаващ под флага на Бенин, е добре.

Неблагоприятното време в района на Ахтопол вчера възпрепятства опитите за преместване на плавателния съд в безопасна зона, съобщи областният управител на Бургас Владимир Крумов.

Ситуацията е следена постоянно от Морската администрация, Граничната полиция, Военноморските сили и местните власти.

Предстои да бъдат изяснени причините за навлизането на кораба в териториалните води на България.

Танкерът е един от двата кораба, които бяха поразени от дронове в Черно море в началото на декември.

При навлизането си в българските териториални води не е отговарял на опитите за връзка, а после пуснал котва на една морска миля източно от Ахтопол.

Междувременно от Министерството на отбраната обявиха, че работят с Министерството на транспорта за оказване на помощ на екипажа.

При разговор днес на представители на Изпълнителната агенция "Морска администрация" с екипажа е станало ясно, че на кораба имат нужда от хранителни продукти и средства за комуникация.

Подготвя се доставка в рамките на днешния ден, като Военноморските сили имат готовност да осигурят вертолет за целта.

