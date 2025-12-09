Лекари предупреждават: Грипът настъпва, а противогрипните ваксини са отдавна изчерпани

Болните от грип се увеличават. Всеки десети тестван има сезонната инфекция, което показва, че епидемията наближава, предупреждават здравните власти.

А противогрипните ваксини за възрастните са почти изчерпани. Не само при личните лекари, а и в аптеките противогрипните ваксини са отдавна изчерпани, показва репортаж на бТВ.

За сметка на това има все по-голямо търсене на тестове и лекарства за грип.

От вчера 4-годишната Мая е болна. Днес, заедно с майка й, са при личния лекар. Там установяват, че е с грип. "Доста дечица от градината й също са с грип А - тя от сутринта почна с кихане и кашляне. И след това почна много висока температура - 39-40 градуса, и не я сваля", казва Росица Попова. Тя е искала да имунизира детето, но не е успяла да намери ваксина.

"И в аптеките, и при личната лекарка - просто не успяхме да се доредим до списъците. + 0146 Разочарована съм, можеше в момента това да не ни се случва", казва Росица.

Лекарят им обясни, че от миналия петък чакалните са препълнени. "Днес са минали 60 човека от сутринта, и в момента чакалнята е пълна. Тествали сме 20 човека, всички са положителни за грип", коментира д-р Даскалова, общопрактикуващ лекар.

Д-р Даскалова е поставила всички поръчани ваксини. Болните в момента са хора, които не са успели да се имунизират. "За съжаление ваксините ваксините свършиха преди месец, и все още има желаещи, които искат да си поставят ваксината", казва д-р Даскалова. Тя призовава за догодина да се планират драстично по-големи количества, защото всяка година ваксините не стигат.

Разпространението на грипа вероятно ще се увеличи по празниците - а прогнозите са, че до грипна епидемия ще се стигне през януари.