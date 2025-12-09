Черната златка унищожава овощните градини, такова масово нападение не е имало

Вредителят по овощните градини, известен като черната златка, унищожава дръвчетата на хиляди стопани. Само през последните седмици в област Хасково вече има фалирали овощни стопанства, чийто многогодишен труд е унищожен.

"Такова масово нападение не е имало"

"Проблемът с този вредител е много сериозен, такова масово нападение в цяла България никога не е имало. Не само в Хасково, но в почти цяла България вече има стопани, които фалират и няма да успеем да ги върнем към бизнеса, други са пред дилемата дали да продължават. В това число не само костилковите насаждения, но този "приятел" вече създава много сериозни щети върху ябълки, круши, включително и върху горски видове", каза председателят на Браншова камара "Плодове и зеленчуци" Цветан Цеков пред "България сутрин".

От думите му стана ясно, че черешите и сливите са най-потърпевши.

"За този проблем алармирахме още преди година, а самия процес го следим от 3-4 години. В началото този проблем се подценяваше, но той вече е изключително сериозен, защото самият вредител е много сериозен. Той има скрит начин на живот - живее в земята, излиза за кратко в светлата част на деня, прелита до 200 метра. Изяжда шийката на стеблото, растението престава да се храни и изсъхва", обясни Цеков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той поясни, че през зимата ларвите започват да вредят.

"Много от препаратите за растителна защита бяха забранени в Европейския съюз и не могат да използват. Т. нар. органофосфорни препарати, които са с много сериозно действие и подпомагат растителната защита, но пък нарушават екологичния баланс, имат доста сериозно влияе върху целия околен хабитат и полезните насекоми. Също така не са полезни за хората. За съжаление, БАБХ действа след събитията", подчерта събеседникът.

Цеков е доволен от това, че министърът на земеделието Георги Тахов е предприел бързи действия.

"Направи се програма, но финансирането не беше организирано, за да могат да бъдат подпомогнати земеделците. От пролетта със сигурност ще има финансиране. Ние постоянно водим диалог с Министерството на земеделието, за да може това нещо да се случи. Въпросът е колко стопани ще могат да съфинансират растителната защита с ограничените препарати, които БАБХ е разрешила за ползване. Вероятността да бъде унищожен цял сектор е много голяма", коментира той.

Над 200 000 декара насаждения са сериозно заплашени, най-вече костилковите.

"Трябва да имаме адекватни и навременни мерки, защото когато загубим нашето производство, ще бъдем зависими изцяло и само от внос. Тогава ще има и много високи цени. Българските стопанства се топят. Над 300 хиляди семейни стопанства са загубени за последните 30 години, това е гръбнакът на тези сектори. Това е почти невъзможно да бъде възстановено", категоричен е Цветан Цеков.