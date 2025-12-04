Експерти за протеста: Случилото се пред централата на ДПС е театър

Остри критики получи Министерството на вътрешните работи след масовия протест, провел се на 1 декември. Днес министър Даниел Митов беше изслушан в пленарна зала, а тази вечер пред сградата на МВР имаше протест и призив за оставка.

Екс вътрешният министър Емануил Йорданов направи коментар в предаването “Денят ON AIR” и е категоричен, че докато протестът е бил около Триъгълника на властта не е имало проблем.

"Там едва ли може да се каже нещо критично за служителите. Всички видяха какво се случва след това. Много хора твърдяха, че в отсечката от Софийския университет до централата на "Новото начало" не е имало жив полицай. А пък след това действията пред самата централа, според мен, бяха под всякаква критика", коментира Йорданов.

Бившият ректор на Академията на МВР проф. Любомир Тимчев защити действията на полицията, но твърди, че тя е била твърде мека.

"Аз първо бих използвал водометните машини. Така щях да избегна сблъсъците с тези деца. За мен са деца. Нямаше да има пожари и всички щяха да знаят, че това е недопустимо. Даже с чувство за хумор щях да им предложа да си носят сапун – като ги наплискаме, да могат да се изкъпят и вече в ареста да отидат чисти. Защото това е безобразие", каза проф. Тимчев.

"Лошо режисиран театър" пред централата на ДПС

Журналистът Петьо Блъсков описва случилото се пред централата на ДПС като "театър". Той също подкрепи тезата, че в онази вечер е имало две събития - едното е политическо и сериозно, в центъра на София. Другото е едно “културно събитие” пред централата на ДПС.

“Цялата гюрултия се върти около това "културно" събитие, защото то си беше чиста пиеса. Идват едни с маски, нервни момчета, почват да блъскат, да хвърлят щитове, да къртят камъни. В ролята на зрители бяха полицаите. По едно време тръгнаха напред – по режисура. После се спряха, другите настъпиха. Това продължава непрекъснато. Не съм виждал така лошо режисирана пиеса", коментира Блъсков пред Bulgaria ON AIR.

МВР като политическо оръжие

Йорданов е категоричен, че МВР е било използвано политически – решенията идват "отгоре", но никой не поема отговорност. Бившият министър посочи и абсурдните сцени, при които полицаи стоят и гледат как се разбива клуб на мандатоносителя.

Проф. Тимчев отговори, че подобно поведение може да се дължи на указания да не се провокира ескалация, дори с цената на щети.

Блъсков постави под въпрос изтичането на информация за задържаните и намекна, че конкретни имена са били "извадени" с политическа цел.