Заради протеста от 18:00 часа се променя движението в центъра на София

Негодуванието е под надслов: „Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта“

10.12.2025 | 15:42 ч. 16
Снимка: БГНЕС

Заради провеждането на протест от 18:00 часа се променя организацията на движение в центъра на София, съобщиха от Столичната община. 

Забранен е престоят и паркирането, с изключение на автомобилите на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, между паркинга на площад. „Княз Александър I“, ул. „Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“, ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“, ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“, както и на площад „Николай Гяуров“.

От 18:00 часа до приключване на протеста по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР е забранено и влизането на пътни превозни средства съответно по ул. „Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“, ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“, както и по ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“.

От СДВР осигуряват охрана, постове за контрол и регулиране на движението на възловите кръстовища за горепосочените време и местата, допълват от Общината.  

Протест под надслов: „Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта“ ще се състои в София на площад „Независимост“ от 18:00 часа. Това съобщиха организаторите „Продължаваме промяната - Демократична България“ във фейсбук. Протестът е заявен в Столичната община.

Протести се очакват в цялата страна, както и на българи в чужбина.

Вчера от СДВР казаха, че са предвидени 19 контролно-пропускателни пункта във връзка с протеста от 18:00 ч. „Ще има 150 стюарда, осигурени от организатора. За да сме в помощ на организатора, ние ще имаме портативна колона, която е доста мощна, за да можем да показваме и да призоваваме гражданите да ни оказват необходимото съдействие за извеждане на лица, които са провокатори", каза инспектор Иван Георгиев.

