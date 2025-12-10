ПП пуснаха карта на протеста в София, увериха, че няма да има шествие

"Продължаваме промяната" пуснаха карта на протеста и обявиха, че тази вечер няма да има шествие.

На предишния безпрецедентен протест, който се състоя на 1 декември, по време на шествието напрежението се нагнети от провокатори.

Ето какво написаха във фейсбука си от "Продължаваме промяната" за улеснение на протестиращите.

"Поради огромния интерес към оставката на правителството и премахването на Борисов и Пеевски от властта, ви молим да имате предвид следното:

Протестът ще се проведе на площадите “Независимост“ и “Батенберг“, на които ще бъдат разположени екрани и озвучаване;

Сцената на протеста ще бъде пред фонтана на Президентството;

Протестът няма да проведе шествие!

Носете своите лични документи; Полицията ще разположи КПП-та за проверка за опасни предмети, молим ви да не носите такива;

По периферията на протеста ще има разположени стюарди. Молим ви, в случай че забележите опасна ситуация, веднага да я съобщите на най-близкия стюард, за да реагираме своевременно;

За да избегнем блокиране на хора, планирайте своето пътуване правилно. Избягвайте централните спирки на метрото след 17:30 часа."

На този етап уведомления за протест са подали от партия „Продължаваме промяната“, студенти от НАТФИЗ и Софийския университет. Демонстрации са насрочени за общо 25 от големите градове в страната.

Недоволството си ще покажат и българите в чужбина. Протести са обявени за Берлин, Лондон, Мюнхен, Брюксел и Люксембург, Виена, Хага и Малага.