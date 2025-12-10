Памела Андерсън иска да си смени името

Оказва се, че Памела Андерсън всъщност използва артистичен псевдоним. Звездата от "Голо оръжие" ("The Naked Gun") признава, че отдавна мечтае да смени името си на Памела Хютиайнен, за да отдаде почит на финландските корени на семейството си.

"Понякога не искам да бъда Памела Андерсън. Искам да бъда Памела Хютиайнен. Бих искала да сменя името си, но не ми позволяват", споделя актрисата пред Vogue Scandinavia в интервю, публикувано на 2 декември.

58-годишната актриса разкрива, че дядо ѝ Херман Хютиайнен сменил фамилията на семейството на Андерсън, когато се преместили в Канада, за да им е по-лесно да се впишат. Докато растяла, дядо ѝ бил най-близкият човек в живота ѝ, разказва тя. Той дори я научил на фински, макар че владеенето на майчиния език "сякаш си е отишло заедно с него", след като той починал, когато тя била около 11-годишна. И все пак Херман ѝ предал своята чудата душевност и вяра във фолклора - качества, които Памела носи в себе си и които я карат през последните години да изследва различни свои идентичности.

"Въображението ми винаги е галопирало. Пробвала съм различни образи, за да видя как ми стоят. Понякога трябва да отлепиш всички слоеве, много пъти, и да започнеш отново и отново", казва тя.

И макар страстта ѝ към преобразяването да е особено очевидна напоследък - включително с последната ѝ огнена червена визия - Памела подчертава, че го прави само по начини, които остават напълно автентични за нея.

Всъщност Памела коментира и обвиненията, че тя и Лиъм Нийсън са инсценирали романтичната си връзка, за да привлекат внимание към "Голо оръжие" по-рано тази година.

"Не участвам и никога няма да участвам в PR трикове. Това би било смъртна присъда. Водя се от автентичност. Суеверна съм, когато става въпрос за любов. И не ми е комфортно да споделям и най-малката частица от личния си живот", заяви тя през септември на Американския филмов фестивал в Довил, цитирана от People.

Памела обяснява, че е напълно естествено да създава химия с екранните си партньори, когато работи по филмови проекти.

"Знам, че отново и отново ще се влюбвам на екран. Това е работата ми. Ако го правим добре, вие ще го усетите - нещо като проекция. Това е най-големият комплимент. Затова, моля ви, мислете позитивно. И ценя добрите ви пожелания. Няма никакви игрички. Напълно искрена съм", допълва актрисата.