Въпреки Унгария: ЕС придвижва кандидатурата за членство на Украйна

Европейският съюз днес предаде на Украйна дълъг списък с реформи, които трябва да бъдат извършени във връзка с присъединяването на страната към блока, която е решена да ускори процеса въпреки продължаващата войната и пречките от страната една от държавите от ЕС - Унгария, съобщава АР.

Високопоставени европейски представители и дипломати се срещнаха в Лвов, в Западна Украйна и заявиха, че списъкът с исканията покрива приблизително половината от необходимите реформи, които ще позволят напредък, докато официалните преговори остават блокирани от Будапеща.

Членството в ЕС се превърна в основна цел в опитите на Киев да се свърже със Запада, докато перспективите за членство в НАТО намаляват.

Пред страната обаче остават редица предизвикателства. Унгарският премиер Виктор Орбан настоява, че предприсъединителните преговори не могат да се водят във време на война и посочва, че има риск за унгарското малцинство и за икономиката в Украйна.

Въпреки че има разногласия с всички останали страни членки, Унгария остава на тази позиция и не изпрати представител на днешната среща. В разрив с по-широкия консенсус в ЕС, Будапеща поддържа близки отношения с Москва.

Мари Биер, министър по европейските въпроси на Дания, каза, че ЕС отбелязва напредък по въпроса. “Много е ясно, че ние сме 26 страни членки, които виждат бъдещето на Украйна в ЕС. Не е въпрос на дали, а на кога ще стане това“, заяви тя пред журналисти в Лвов.

Преди да се присъедини към блока, Украйна трябва да приведе администрацията си със системите, практиките и правилата на ЕС, а необходимите реформи са разделени в шест “клъстера“. Очаква се процесът да отнеме поне две години.

Днес с Украйна бяха договорени подробни текстове в рамките на три от тези клъстера, които се отнасят за върховенството на закона и демократичните институции, вътрешния пазар и външните отношения. / БТА