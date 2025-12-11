IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 113

Въпреки Унгария: ЕС придвижва кандидатурата за членство на Украйна

Членство в ЕС е възможност за Киев да се свърже със Запада

11.12.2025 | 18:26 ч. 95
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Европейският съюз днес предаде на Украйна дълъг списък с реформи, които трябва да бъдат извършени във връзка с присъединяването на страната към блока, която е решена да ускори процеса въпреки продължаващата войната и пречките от страната една от държавите от ЕС - Унгария, съобщава АР.

Високопоставени европейски представители и дипломати се срещнаха в Лвов, в Западна Украйна и заявиха, че списъкът с исканията покрива приблизително половината от необходимите реформи, които ще позволят напредък, докато официалните преговори остават блокирани от Будапеща.

Членството в ЕС се превърна в основна цел в опитите на Киев да се свърже със Запада, докато перспективите за членство в НАТО намаляват.  

Пред страната обаче остават редица предизвикателства. Унгарският премиер Виктор Орбан настоява, че предприсъединителните преговори не могат да се водят във време на война и посочва, че има риск за унгарското малцинство и за икономиката в Украйна.

Свързани статии

Въпреки че има разногласия с всички останали страни членки, Унгария остава на тази позиция и не изпрати представител на днешната среща. В разрив с по-широкия консенсус в ЕС, Будапеща поддържа близки отношения с Москва.

Мари Биер, министър по европейските въпроси на Дания, каза, че ЕС отбелязва напредък по въпроса. “Много е ясно, че ние сме 26 страни членки, които виждат бъдещето на Украйна в ЕС. Не е въпрос на дали, а на кога ще стане това“, заяви тя пред журналисти в Лвов.

Преди да се присъедини към блока, Украйна трябва да приведе администрацията си със системите, практиките и правилата на ЕС, а необходимите реформи са разделени в шест “клъстера“. Очаква се процесът да отнеме поне две години.

Днес с Украйна бяха договорени подробни текстове в рамките на три от тези клъстера, които се отнасят за върховенството на закона и демократичните институции, вътрешния пазар и външните отношения. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Володимир Зеленски Украйна ЕС членство Урсула фон дер Лайен връзка със Запада
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem