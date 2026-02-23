След Втората световна война: Украйна като лаборатория на модерната война

През последните четири години войната в Украйна допринесе повече за промяната на военното въоръжение и тактиките, отколкото всеки друг конфликт от 1945 г. насам. Победите на Израел през 1956, 1967 и 1973 г. бяха спечелени с оръжия и тактики от Втората световна война. Уроците от партизанските войни във Виетнам и Афганистан бяха вече научени от испанските партизани и руските партизани преди повече от два века.

В други войни, като тези на САЩ срещу Ирак и Панама, балансът на силите беше толкова едностранчив, че беше трудно да се извлекат поуки за пълномащабна война. Русия и въоръжената от Запада Украйна, напротив, са били равностойни конкуренти, с сравними оръжия, обучение и (изненадващо) бройки.

Въпреки това, уроците от първата година на войната бяха предимно стари. Поради ужасно слабата разузнавателна информация (вероятно влошена от нежеланието да се кажат на Путин неудобни истини), руснаците напълно подцениха силата и решимостта на украинската съпротива. Това произтичаше от стари и нови предразсъдъци, включително убеждението, че президентът Володимир Зеленски, когото руснаците считаха за незначителен телевизионен комедиант, ще избяга или ще се предаде пред руската атака.

Руският генерален щаб трябваше да проучи карикатура от 1879 г. в британското списание Punch, публикувана след като британски войски, въоръжени с модерни пушки и артилерия, бяха унищожени в Исандлвана от зулуска армия, въоръжена с копия. На нея е изобразен зулуски воин, който пише на черна дъска: „Не презирай врага си!“ Освен това, когато първоначалният им план да превземат Киев и да обезглавят или подчинят украинското правителство се провали, руснаците нямаха реалистичен план Б.

Подценяването на украинците доведе до друга класическа грешка. Руснаците не само разположиха твърде малко войски за задачите, които им стояха, но и ги разделиха между шест различни цели. В резултат на това беше постигната само една от тях: завладяването на „сухопътен мост“ между Русия и Крим. След това нежеланието на руското правителство да разположи наборници или да похарчи огромни суми за увеличаване на професионалната армия означаваше, че Русия нямаше достатъчно войски дори за да задържи част от вече завзетите територии.

Първият месец от войната обаче даде един поучителен урок. Комбинацията от украински ръчни противотанкови и противовъздушни ракети неутрализира руската комбинация от бронирани машини, атакуващи хеликоптери и самолети за наземни атаки, която беше в основата на съветските, руските и американските планове за настъпателни действия в „големи войни“.

С напредването на войната тя се отдалечаваше все повече от опита на миналия век. Това се дължеше преди всичко на огромните предимства, които комбинацията от стари и нови оръжия дава на отбраната. Сателитните разузнавателни данни позволиха както на руснаците, така и на украинците (с помощта на САЩ) да установят къде другата страна концентрира войски за атака и по този начин да концентрират свои войски в отговор. Това помогна на руснаците да отблъснат украинската контраофанзива през лятото на 2023 г., а на украинците – да забавят последващите руски настъпления.

Тази способност датира от разработването на разузнавателни самолети по време на Първата световна война, но за разлика от самолетите, сателитите засега са защитени от атаки. Преди всичко, както вече е общопризнато, именно дроновете са променили бойното поле. Масовото използване на дронове от двете страни е създало ничия земя с ширина над 15 мили, в която всяко видимо движение е много вероятно да бъде фатално за хората и със сигурност за машините. Дори добре укрепени войски могат да бъдат забелязани и преследвани една по една.

Дроните правят невъзможно и разчистването на мините, с които тези зони са затрупани и които представляват огромна пречка за движението. Независимо дали се извършва от хора или машини, разчистването на мини отнема време и се извършва на открито – а това е невъзможно с дронове над главите, пише Анатол Лийвен, директор на програмата „Евразия“ в Института „Куинси“ за Responsible Statecraft.

От втората половина на 19 век увеличаването на огневата мощ е довело до прогресивно „изтъняване“ на пехотата на земята. Дроните са увеличили това до наистина революционна степен. Те не само са направили невъзможно натрупването на маса от хора и машини за решаващ пробив, но през последните две години са принудили руската армия да раздели атакуващите си сили на групи от по двама или трима души.

Това е оказало решаващо влияние върху готовността на войските да напредват в лицето на остра опасност. Крал Фридрих Велики само е изразил една стара военна истина, когато е казал, че за да накараш войниците да напредват под обстрел, те трябва да се страхуват повече от своите подчинени офицери, отколкото от врага. В единица от трима души това е невъзможно. Няма старши подчинен офицер, който да ги плаши, и няма офицер, който да ги вдъхновява. Освен ако не притежават изключително висок морал и решителност, изправени пред силен обстрел, те просто ще се скрият.

Тези военни уроци ще останат валидни,

дори ако украинската армия в крайна сметка се срине от изтощение или оттегляне на западната подкрепа. Защото тя вече е дала битка, която преди войната военните експерти смятаха за невъзможна и която всъщност би била невъзможна без военната трансформация, която описах.

Тези уроци изглеждат толкова очевидни, че западните военни сили не биха могли да ги пренебрегнат, но никога не трябва да се подценява военният консерватизъм. В края на краищата, войниците прекарват по-голямата част от активната си кариера не във война, а в учения в мирно време, което по същество означава да се преструват, че се бият.

В съвременните САЩ и Европа, привързаността към съществуващите оръжейни системи е колосално подсилена от интереса на военно-промишления комплекс и неговите политически съюзници да продължат да произвеждат големи, сложни и изключително скъпи оръжейни платформи, за разлика от евтините дронове и мини. В Европа към това се добавя (вероятно невярната) обещание, че разходите за танкове и военни самолети могат да възстановят националната промишленост. В Германия това погрешно насочване на военните разходи – за щастие – вече води до отпор от по-обективни анализатори.

Дори след като е командвал в Първата световна война, британският фелдмаршал Хейг все още може да заяви през 1926 г., че „самолетите и танковете са само аксесоари за хората и конете, и съм сигурен, че с течение на времето ще откриете, че конете – добре отгледаните коне – са толкова полезни, колкото и в миналото“. В края на краищата той е живял в приятелски отношения с конете много по-дълго, отколкото с танковете и самолетите. Затова можем с увереност да очакваме, че в продължение на много години нашите войници и военни експерти ще продължат да защитават абсолютната необходимост от добре отгледания танк (и неговия екипаж), въпреки всички доказателства за обратното.

Разбира се, всяко развитие в оръжията, благоприятстващо отбраната, рано или късно се сблъсква с нови оръжия, възстановяващи силата на нападението, и обратното. Така в Първата световна война на Западния фронт кървавата патова ситуация и избиването на пехотата доведоха до разработването на танка и бомбардировача.

В наше време следващото развитие изглежда сигурно ще бъде създаването на атакуващи роботи, които – за разлика от хората – могат да бъдат накарани да продължат да атакуват, дори когато техните другари са унищожени около тях (докато, може би, в крайна сметка не изрекат роботския еквивалент на „Майната му на тази игра на войници“ и не се обърнат срещу своите човешки господари). Дори и подкрепено от изкуствен интелект, разработването на такива оръжия вероятно ще отнеме значително време. Междувременно дроновете ще останат господарите на бойното поле.

Най-непосредственият извод трябва да бъде за Китай и САЩ по отношение на война за Тайван. Защото може би най-забележителното развитие в украинската война е начинът, по който Украйна – без никакъв военноморски флот – е успяла да победи руската Черноморска флота с ракети, базирани на сушата, и въздушни и морски дронове.

От една страна, това трябва да покаже на китайците, че биха поели ужасен риск, ако се опитат да предприемат амфибийна инвазия на Тайван в условията на силна съпротива. От друга страна, това трябва да покаже на САЩ, че американските военни кораби, опериращи в близост до Китай, биха били изложени на смъртна опасност от унищожение, дори ако китайският флот бъде потопен или блокиран в собствените си пристанища.

Дори ако ядрената война може да бъде избегната, резултатът – както в Украйна – вероятно ще бъде кървава патова ситуация.