Деми Мур заобиколи забраните в Кан с прозрачна рокля

Франция има своята нова модна кралица

15.05.2026 | 11:08 ч. 5
Снимка: Getty Images

Деми Мур определено се възползва от ролята си на жури на филмовия фестивал в Кан. Актрисата употреби всеки възможен момент, за да покаже безупречния си стил, започвайки още с кацането си във френския град. Само за няколко часа Мур смени общо четири тоалета – от ежедневни до строго официални. Последният ѝ обаче прикова най-много внимание, тъй като леко наруши правилата за обличане, но очевидно всичко е позволено за звезди от ранга на Деми Мур. 

Още във втория ден на фестивала в Кан се появи и първото нарушение на новия дрескод, който беше въведен миналата година. Организаторите актуализираха списъка си със забранени тоалети на червения килим, в който включиха твърде прозрачните и твърде обемните рокли. Причината – спазване на благоприличие, достойно за събитие от ранга на фестивала, както и съобразяване с френските закони. 

Е, Деми Мур реши леко да наруши правилата, но по толкова елегантен начин, че никой не посмя да ѝ направи забележка. 

Актрисата пристигна на прожекцията на филма „Животът на една жена“ (La Vie d'une Femme) в лавандулов тоалет от грузинския моден дизайнер Демна за Gucci. Роклята ѝ прилепваше към фигурата и се отличаваше с голи рамене и накъдрен корсет. Полата не само се увиваше около краката на Мур със забележителна цепка, но и беше полупрозрачна – детайли, които леко противоречаха на дрескода на фестивала. 

Източник: Tialoto.bg

Деми Мур
Новини
