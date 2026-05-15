Лавров: САЩ сега се интересуват единствено от петрола в ситуацията с Иран

Единственият интерес на Съединените щати в ситуацията с Иран и деблокирането на Ормузкия проток се свежда до петрола. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на пресконференция след участието си в министерската среща на БРИКС в Ню Делхи, предава ТАСС.

"Когато беше започната тази агресия срещу Иран, тя беше започната с ясно заявена цел: да се сложи край на 47-те години, през които Иран тероризираше всички свои съседи и целия свят. Точно както отвличането на венецуелския президент беше представено като негово участие в трафик на наркотици, само за да се открие по-късно, че изобщо не става въпрос за трафик на наркотици, а за венецуелски петрол, от който Съединените щати се интересуваха. Точно както сега, с Иран, всичко се свежда до петрол, който би трябвало да тече през Ормузкия прото", каза той.

Лавров добави още, че се надява Русия и САЩ да потвърдят споразумението от Анкъридж.

"Споразуменията, постигнати на руско-американската среща на върха в Анкъридж, трябва да бъдат потвърдени „по-скоро, отколкото по-късно. В Аляска, отвъд духа, бяха постигнати разбирателства, дори споразумения относно основните принципи на споразумение, предложено от Съединените щати и подкрепено от Руската федерация", каза Лавров. "Бих искал да повторя, че това не означава, че ще публикуваме решението от Анкъридж и всичко ще бъде уредено незабавно. Там бяха договорени основни принципи. Но все още има много въпроси, които изискват по-подробно разглеждане, и такова разглеждане ще стане възможно веднага щом потвърдим споразуменията от Аляска. Надявам се това да се случи по-скоро, отколкото по-късно."