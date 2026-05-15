Огнище на ебола в Демократична република Конго

Болестта се разпространява чрез директен контакт

15.05.2026 | 11:39 ч. 1
EPA/БГНЕС

Водещата африканска агенция за обществено здравеопазване съобщава, че има потвърдено огнище на ебола в провинция Итури в Демократична република Конго, съобщава Ройтерс.

Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията заявиха в изявление, че свикват спешна среща с Конго, Уганда, Южен Судан и глобални партньори, за да засилят трансграничното наблюдение, подготовката и усилията за реагиране.

В него се казва, че са регистрирани около 246 предполагаеми случая и 65 смъртни случая, главно в здравните зони Монгвалу и Руампара, докато са регистрирани четири смъртни случая сред лабораторно потвърдените случаи.

Агенцията заяви, че първоначалните открития предполагат наличието на щам на вируса, различен от заирския, като секвенирането продължава за по-нататъшно характеризиране.

"Африканският CDC е обезпокоен от риска от по-нататъшно разпространение поради градския контекст на Буния и Руампара, интензивното движение на населението и мобилността, свързана с минното дело в Монгвалу“, добави агенцията.

Вирусната болест ебола е тежко и често фатално заболяване. Тя се разпространява чрез директен контакт с телесните течности на заразени лица, замърсени материали или лица, починали от болестта, съобщиха от Африканския CDC.

