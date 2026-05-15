Цените са космически, същите като при лева, но в евро

Кабинетът “Радев” прави опит да се справи с високите цени на хранителните продукти и инфлацията. По този повод вчера в МС беше свикана спешна среща от премиера Радев.

Българската храна изчезва

"Премиерът Радев заяви категорична позиция, че трябва да върнем българската храна на трапезата. Тя постепенно изчезва. Ние като производители сме в пат. В същото време се шири спекула, в резултат на което виждаме храни с надценка между 80 и 120%. Това е в резултат на нелоялни практики и монополизиране на пазара. Новото правителство заяви, че със законови промени трябва да се доведе до укротяване на цените", заяви председателят на Националната камара "Плодове и зеленчуци" Цветан Цеков.

В предаването “България сутрин” Цеков каза, че в момента се вижда воля за промяна. Според експерта предложените към момента мерки са леки и с предупредителен характер, а ако не проработят, ще има по-сериозно ограничение.

Цеков подчерта, че сега купуваме храни на същите цени, но вече в евро, а и с 30-40% нагоре.

"Цените са космически заради това, че ние нямаме производствен потенциал. Унищожихме българското производство. Законовите мерки са, за да може да озаптят цени. Това е напълно недостатъчно. От производителя се тръгва на едни цени, говорим за плодове и зеленчуци, за мляко и месо, и виждаме на каква цена стига на крайния пазар. Нямаше контрол. Един от ключовите моменти е осветляване на агрохранителната верига - ще сме наясно кой спекулира", обясни още Цеков.

По думите му за производителите свободата на пазара е станала свободия заради липсата на контрол и морална етика.

Таван на цените или таван на надценките

Пред Bulgaria ON AIR Цеков заяви, че е необходимо да има таван на надценките и добави, чер “справедлива цена” е абстрактно понятие. "Би трябвало да може тя да въздейства върху тези, които определят крайните цени. Да дадат не толкова високи цени, както и да дадат справедливо плащане към производителите. Трябва да спрем спекулативно високите цени”.

Председателят на Националната камара "Плодове и зеленчуци" съобщи, че в Европа надценките не достигат повече от 30-35%, докато у нас са над 100% и търговците винаги са на добра печалба.

Гостът е категоричен, че търговците трябва да започнат да спазват правилата на играта и моралните норми.

Бъдещето на българското производство

Цеков смята, че има деформация в подпомагане на българското производство.

"За последните 30 години не приложихме адекватни мерки, подпомаганията бяха на площ, а не на произведена продукция. Само преди 30 години сме били водещ нетен износител на плодове и зеленчуци, а сега сме нетен вносител", настоя Цеков и прогнозира - ако не започнем днес, до няколко години българските храни ще изчезнат.

"В цяла Европа сме с най-високото ДДС. Искахме да има диференцирано ДДС за храните, биологичните храни да бъдат с нулево ДДС, плодовете и зеленчуците да бъдат с 6-8% ДДС. В Румъния два пъти намалиха ДДС и това изигра положителна роля. Вчера предложих намаляване на ДДС за храните от малката потребителска кошница", коментира Цеков.

