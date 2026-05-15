Костадинов за самолетите на САЩ: ПБ продължава унизителната ибрикчийска политика

"Възраждане" излязоха с декларация от парламентарната трибуна във връзка с изказване на външния министър на САЩ относно България и войната в Иран.

Вчера имахме рядък вид на откровение – външният министър на САЩ Марко Рубио направи интересно признание под формата на благодарност и отбеляза четири държави, които са помогнали на САЩ във войната срещу Иран, каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Това, което той каза, е "те казаха "да", още преди да чуят какъв е въпросът", цитира Костадинов и подчерта, че България е била третата спомената страна, заедно с Португалия, Полша и Румъния.

Нашата страна за пореден път, нарушавайки собствената си Конституция, Закона за отбраната и въоръжените сили, както и договора за северноатлантическа солидарност, се оказа в услуга на чужда държава, каза Костадинов.

Ставаме свидетели на поредната лъжа в Министерския съвет, където беше взето решение от правителството на ГЕРБ, БСП, ДПС и "Има такъв народ" да се наруши законодателството и Конституцията на страната, като се даде възможност на чужди военни самолети да използват най-голямото гражданско летище в България, каза лидерът на "Възраждане". "Първоначално ни обясняваха как учението е на САЩ, след това се оказа учение на НАТО, после се оказа, че е просто учение, в което самолети летят напред-назад", коментира той.

Три правителства сложиха наколенки и обслужиха чужда държава, обвини той мнозинството. Според него ПБ продължават тази унизителна ибрикчийска практика.

Управляващото мнозинство от "Прогресивна България" обясняваше по време на кампанията, че ще направят нещо ново, ще сменят модела, ще изгонят олигархията, ние не виждаме особена разлика в нито един аспект, добави Костадинов.

Той припомни, че са предложили да има изслушване на министър-председателя Румен Радев и на министъра на отбраната Димитър Стоянов. Искахме да видим публичното становище на новата власт по отношение на американските самолети, каза Костадинов. Днес виждаме още една практика, повторение на стара и утвърдена практика от времето на ГЕРБ и ДПС, да се отклоняват въпроси към министър-председателя, каза още лидерът на "Възраждане".

Ще направим всичко необходимо, за да получим отговори от страна на министър-председателя, за да видим кога ще си тръгнат самолетите. Искаме да видим дали самолетите ще останат и след 17 май, или за неопределено време, защото виждаме, че войната в Иран няма да приключи скоро, заяви Костадинов.