Реформа в Турция: Егейско море става Море на островите, кръстоносните походи - нападения

Турция въвежда образователна реформа, с която да повиши "националното съзнание", променяйки основни понятия в учебниците по история, география, литература, съобщава турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

С промените "кръстоносните походи" вече ще се наричат "кръстоносни нападения", районът на Централна Азия ще фигурира като "Туркестан", "географските открития" стават "политики на колониализма".

Новата терминология засяга и историческата съдба на арменците и понтийските гърци в Османската империя към края на нейното съществуване, свързана с гонения, изселвания и избиване, признати от различни държави и организации за геноцид. Досега събитията бяха споменавани в учебниците като "арменски въпрос" и "понтийски въпрос", а занапред ще се наричат "неоснователни арменски/понтийски претенции".

В географията се налагат понятия като "синя родина" - събирателно название за водните пространства на Турция, "небесна родина" - въздушното пространство, и "зелена родина" - горските територии.

Вместо "Егейско море" ще се използва названието "Море на островите" (на турски "Адалар денизи").

С реформата, която въвежда нова терминология в учебните програми, Министерството на националното образование на Турция въвежда епоха на "национално съзнание" в образованието. Новата учебна програма ще възпитава поколенията в съзнание за турската идентичност, ще защитава историята и културното наследство на страната и ще поставя на преден план националната терминология, отбелязва ТРТ Хабер.

(БТА)