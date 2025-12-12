Парламентът обсъжда оставката на кабинета "Желязков" НА ЖИВО

Парламентът обсъжда проект на решение за приемане на оставката на министър-председателя Росен Желязков. Точката беше включена тази сутрин в дневния ред.

В четвъртък, преди депутатите да гласуват по шестия вот на недоверие към правителството - за несправяне с икономическата политика, на брифинг в Народното събрание премиерът Желязков обяви, че подава оставката на Министерския съвет, а по-късно тя бе и депозирана и в деловодството на парламента.

Това се случва 10 месеца и 25 дни след като Росен Желязков пое поста министър-председател. Дебатът в пленарната зала започна в отсъствието на премиера Росен Желязков и министрите от кабинета.

Божидар Божанов от ПП - ДБ: Тази оставка е закъсняла

Очевидният факт е, че това правителство падна, заради гнева на десетки хиляди хора по площадите на цялата страна. Но защо те излязоха? Бюджетът беше поводът - капката, която преля чашата, заедно с арогантността на неговото силово прокарване. Но първопричината е друга. И тя съвпада с причината за системната политическа криза, в която се намира България. Това каза Божидар Божанов от ПП-ДБ в декларация от парламентарната трибуна.

Декларацията за поставяне на санитарен кордон около Пеевски имаше за цел да реши системната политическа криза, като изолира нейната първопричина", добавя той.

По думите му още тогава не се намерило мнозинство за това. "ГЕРБ ги беше страх, а някои от останалите подписани бързо се извъртяха и започнаха да назначават хора на Пеевски с Пеевски. И това обслужване ескалира особено много през есента. Всички тези неща: политическите арести и дела, комисии за 28 секунди, допревземане на службите, в комбинация с липсата на смирение доведе до покачване на напрежението. И за това, че това беше парламент на пропилените възможности, отговорност носи мнозинството, управлявало довчера. И ще продължавате да носите тази отговорност до следващите избори, не се опитвайте да се измъкнете и да се правите на опозиция в парламент, който вие сте конфигурирали около порочния модел. Отговорността за бюджета и за неговото удължаване също е на правителството. Не си мислете, че причините да се напълни площада са антиевропейски настроения, дезинформационни кампании или някаква дълбока конспирация. Не. Това беше напълно органично изразяване на гнева срещу завладяната държава, която вече дори не се крие", казва още Божанов.

В Шенген ни вкара кабинетът Денков, а след това го довърши служебния кабинет. А еврозоната беше причината ние да не участваме във вотове на недоверие срещу кабинета до официалното приемане на всички необходими актове на европейските институции. Но кабинетът не се справи достатъчно добре с подготовката. Информационна кампания в социалните мрежи още липсва. Така или иначе еврозоната е факт. И това е добре. Тази оставка е закъсняла. И ще бъде подкрепена от целия парламент. Но трябва да ползваме този парламент, този кабинет и тази оставка като най-важния урок - че без да демонтираме модела на задкулисието, политическата криза ще продължи, посочва още Божидар Божанов.

Тома Биков от ГЕРБ: Ако 51 парламент се е повалил, това означава, че сме се провалили всички

Депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков заяви, че няма как да управляват в ситуация на протестно напрежение, което е по-голямо от нормалното. „Никога не сме искали да управляваме „напук“ на ситуацията и тенденциите и сме го доказвали многократно. Много малко партии могат да посочат, че властта не е самоцел, а ние можем да покажем такива примери. Наблюдавахме много внимателно протестите на българските граждани, които бяха разнородни, с различни искания, с различни разбирания. Оценихме, че няма как да осъществяваме нашите програмни намерения в такава среда. Единственото, което може да се случи е нагнетяване на още по-голямо напрежение. Надявам се оттук-нататък всички политически сили да преценяват своето участие във властта така“, каза той.

Той заяви, че оценката за министрите на ГЕРБ-СДС е положително. „Нашите министри размразиха еврофондовете, които бяха замразени от правителствата на Румен Радев и ПП-ДБ. Успяхме да получим плащанията по ПВУ, които Асен Василев заедно със служебните правителства на Радев беше изпратил в трета глуха“, каза Биков и добави, че няма никакви данни за министър от ГЕРБ-СДС за корупция.

Когато управлява четирипартийна коалиция българският народ не е дал мандат за силови решения. „Ние сме достатъчно самокритично към себе си, затова можем да кажем добрите неща, които сме свършили. За съжаление, политическата криза не се разреши, а се задълбочи“, каза Биков.



Той опроверга твърденията на Божанов, че отговорността е тяхна. „В тази ситуация след думите на Асен Василев е ясно, че няма как да има нов бюджет. По бюджетните въпроси легитимност имат Асен Василев и Румен Радев. Ние нямаме легитимност да говорим по този въпрос, Василев и Радев да предложат нова структура. В този парламент нито една опозиционна сили, нито управляваща имаше мандат за реформи, за които много се говори. За последен път структурни реформи са правени само в периода 1997-2001 г., когато първата политическа сила имаше над 130 депутати. Оттогава са правени само подобрения. Системата се е износила, но проблемът е, че не можем да влезем в разговор как да я реформираме. Политическият диалог е разрушен, нападките от политическата трибуна водят до разпад на държавността. За това отговорност имаме всички. Не е нормално управляващи и опозицията да не си говорят“, подчерта Биков.

Той обърна внимание на ПП-ДБ, че те разбират революцията по болшевишки. „Революцията не утвърждава съществуващите начала в едно общество, тя ги разрушава и променя. Ако вие се борите за променя на обществения ред, тогава трябва да се наречете революционери. Реформи не се правят на площадите. В следващия парламент няма да има партия със 130 депутати. Трябва да има диалог. Трябва да помним това в предстоящата предизборна кампания. Ние трудно се справяме със задачата да оценим, че не представляваме само себе си и нашите избиратели, а целият български народ. Не трябва да се пускаме в социалните мрежи, за да получим няколко лайка. “, заяви депутатът от ГЕРБ-СДС и добави, че трябва да се помисли през следващите месеци без емоции какво ще направим. „Дали правим това, което правихме през последните 5 години и то бе негативно или ще се опитаме да направим нещо, което да е позитивно за всички граждани. Лично аз не съм оптимист, защото не виждам достатъчен потенциал в българската политическа система да функционира смислено, осъзнато и рационално, да поема в себе си обществената емоция и да я преработва в разумни решения. Функцията на политическата система не е да бъде весела и атрактивна, да удържа обществото. Истината е, че ние не се справяме с това“, заяви Биков.

Според него, ако 51 парламент се е повалил, това означава, че сме се провалили всички заедно. „Избирателите на ПП-ДБ не се разочароваха, че сте били в коалиция с ГЕРБ, а защото ги излъгахте и влязохте в нея. Не се заричайте. Никой от нас няма желание да работи с ПП-ДБ. Няма нужда да опровергавате по студиата, че няма да влезете в коалиция с ГЕРБ. ГЕРБ няма да влезе в коалиция с вас. Казвам го за ваше успокоение“, каза Биков.

Той призова президентът Радев да поеме своята отговорност и да обяви своя политически проект, защото така е честно към българското общество. „Предизборната кампания да бъде толерантна с мисъл за бъдещето“, заяви Биков.

Депутатът от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова заяви, че когато Биков се изказва, те чуват автентичния глас на ГЕРБ. „Властта не е била ваша, бюджетът не е ваш. Сега когато правителството пада, вие казвате, че няма да правите нищо и отговорността на Асен Василев. От вашите думи, че вие никога не сте участвали активно във властта. Основният проблем е, че през последните месеци никой не говореше с ГЕРБ, а с ДПС-Ново начало през депутатите от ГЕРБ. Вие нямате своя позиция, предлагам ви като начало да си върнете собствената позиция, собствения облик на ГЕРБ. Тогава всичко може да се промени за вас“, каза тя.

Божидар Божанов заяви, че в техния генетичен код е заложена еволюция, а не революция. „Отговорността за удължаване на бюджета е на Министерския съвет, който и да е той, дори да е в оставка. Тук сме на едно мнение. По отношение на диалога ние влязохме в него, поехме този риск, защото разговорът беше важен, но вие го прекратихте чрез прессъобщение“, каза той и добави, че държавността се руши, защото държавата се управлява нелегитимно. „Не може Пеевски да се разпорежда по телефона“, смята Божанов.

В отговор Биков заяви, че нито са обидени, нито разочаровани. „Няма да преговаряме, защото Асен Василев и Николай Денков от сутрин до вечер казват, че няма да преговарят с нас“, заяви Биков и припомни, че разговорите са водени само с ДБ, а не с ПП. „Тогава как сте очаквали да се случи въобще коалиция“, каза той в коментар на изказването на Божанов. „Носим отговорност само за нашите действия. Взимаме решенията си по своя воля. Мисля, че от вчера всички са наясно с това“, каза Биков и предупреди ПП-ДБ да не си вярват на пропагандата.

Той поиска да види формулата на непорочния модел, която ще зададе ПП-ДБ. „Но искаме да я видим в действие“, добави Биков.

Асен Василев: Това е дебат за едно вредно правителство, ще съм виновен, когато ПП управлява

Председателят на ПП Асен Василев заяви, че това е дебат за оставката на едно вредно правителство. „Всички граждани ще го изпратим с облекчение в историята. Тъй като Биков говори за история и революции ще си позволя едно отклонение. Революцията означава промяна. Революциите много често са необходими, когато една система е станала вредно за обществото. Хората на площадите не беше подкрепа за ПП-ДБ, а за отхвърляне на модела на управление. Това е текущият модел на управление, който вие доразвихте заедно с Новото начало“, каза той. Според него този модел се изразява в това, че двама депутати се ползват с привилегии и се считат за по-равни дори от депутатите от собствените им парламентарна група.

„Докато българските граждани не се произнесат и не дадат властта, никой няма право да си я присвоява дори ние. Асен Василев ще стане виновен, когато ПП-ДБ станат първи, започнем да управляваме, дотогава виновни сте вие“, каза Василеви припомни в какво се състои опорочения модел на управление.

Биков посочи, че никой не казва, че Василев е виновен, а че е отговорен. „Вие самият уверявате, че няма нищо лошо в това, което се случва от гледна точка на еврото и движението на обществото. Хората ви повярваха и ние решихме, че няма как да управляваме процесите при такива протести. Сега казвате кой е виновен и кой е невинен. Нали отиваме към по-добро. Достатъчно носихме отговорност с вас, девет месеца – една бременност. Ние сме в дългова спирала, защото вие предлагахте, но уви ние подкрепяхме. Да не бягаме от отговорност. Да, ние казваме, че правителството в оставка ще внесе удължителния бюджет, за а могат да си вземат хората пенсиите, които ще са в размер на 2025 г., а не 2026 г. А вие ще си направите бюджет от 1 юли. Ние искаме от вас само да си държите на думата, че няма да има проблеми“, каза Биков.

Властта падна под натиска на многохилядните протести в София и страната. Според Росен Желязков за решението е повлияла и волята на гражданите.

От най-голямата партия ГЕРБ-СДС призоваха подадената оставка да бъде приета веднага. Вчера в 13:30, когато депутатите трябваше да гласуват шестия вот на недоверие, управляващите поискаха почивка за извънреден коалиционен съвет. Минути по-късно Росен Желязков съобщи решението - гласът на протестиращите е чут от властта и оставката е подадена още преди депутатите да гласуват вот на недоверие номер 6.

Минути по-късно все пак народните представители гласуваха – и шестият вот на недоверие остана в историята като неуспешен. За оставката на кабинета гласуваха 106-има депутати, при изискване за минимум от 121.