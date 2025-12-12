Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и неговите заместници

Съдия Антон Урумов от Софийския градски съд беше определен на случаен принцип за прокурор, който да разследва евентуално извършени престъпления от главния прокурор и неговите заместници.

Изборът беше извършен сред като 2-годишния мандат на съдия Даниела Талева изтече на 7 декември и тя беше възстановена на длъжността съдия в Софийския градски съд.

На разпределението беше поискал да присъства и и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов, но впоследствие не дойде.

Урумов беше избран измежду 11 съдии, дали съгласие да изпълняват функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или от негов заместник.

Преди да започне работа съдия Урумов трябва да бъде назначен за прокурор във ВКП от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Това не е нова процедура. През 2023 г. беше приета глава 31А от Наказателно-процесуалния кодекс, която предвиди механизъм за разследване на главния прокурор. Тогава, по същата процедура, на случаен принцип беше избрана съдия Даниела Талева за ad hoc прокурор, каза преди избора заместник-председателят на Върховния касационен съд Лада Паунова.

Тя допълни, че когато изтече двугодишният срок на съдията, определен да изпълнява длъжността ad hoc прокурор, но все още има недовършени разследвания, се определя нов прокурор, разследващ главния прокурор.

По информацията, получена от Даниела Талева, е останала прокурорска преписка №5 от 2025 г., която ще отиде при Урумов, след като Висшия съдебен съвет приключи процедурата и го назначи за ad hoc прокурор, каза още Паунова.

По преписката Талева е назначила допълнителна проверка.