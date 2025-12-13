IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Замерваха Станислав Балабанов с яйца ВИДЕО

Инцидентът е станал след края на предаването "Панорама"

13.12.2025 | 17:42 ч.
Автомобилът на народния представител от "Има такъв народ" Станислав Балабанов бе замерян с яйца от ядосани граждани след участието му снощи в предаването "Панорама".

На клип, разпространено в социалните мрежи, се вижда как автомобилът на Станислав Балабанов бива замерван от граждани с яйца, част от които се размазаха по задното стъкло и бронята.

На видеото също се забелязва, че Балабанов не шофира автомобила, с който потегля.

Гневните граждани го попитаха дали „усеща Пеевски“ и не изпитва ли срам. Въпреки настояването им да поговори с тях, депутатът им пожелава лека вечер и си тръгва, което още повече фрустрира хората и те замерват потеглящата кола с яйца.

Станислав Балабанов Има такъв народ яйца
