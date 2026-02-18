Гюров при президента днес в 12:00 със списък на министрите

Държавният глава Илияна Йотова ще приеме в 12 часа днес избрания от нея за служебен премиер Андрей Гюров в Президентството.

Очаква се Гюров да представи състав на своя кабинет. "Списъкът с министри ще бъде от хора с опит, експертиза и приличие", посочи той преди седмица.

"Ако ми се представи кабинет в необходимите срокове, трите указа ще бъдат издадени на 19 февруари, за да може изборите да са на 19 април - това беше оптималната дата", обяви пък държавният глава.