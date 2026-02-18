IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Гюров при президента днес в 12:00 със списък на министрите

Илияна Йотова може да издаде указа за служебен кабинет още утре

18.02.2026 | 07:15 ч. 5
Снимка БГНЕС

Държавният глава Илияна Йотова ще приеме в 12 часа днес избрания от нея за служебен премиер Андрей Гюров в Президентството. 

Очаква се Гюров да представи състав на своя кабинет. "Списъкът с министри ще бъде от хора с опит, експертиза и приличие", посочи той преди седмица.

"Ако ми се представи кабинет в необходимите срокове, трите указа ще бъдат издадени на 19 февруари, за да може изборите да са на 19 април - това беше оптималната дата", обяви пък държавният глава.

Тагове:

гюровн президент минтистри кабинет указ
