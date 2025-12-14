IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Отварят за движение новоизградения участък от бул. “Рожен”

Въвежда се и постоянна организация на градския транспорт

14.12.2025 | 17:00 ч. 0
БГНЕС

На 15 декември се отваря за движение новоизграденият участък от бул. “Рожен“, съобщиха от Столична община. От 04:30 часа се въвежда постоянна организация на движението на градския транспорт във връзка с пускането на новоизградения участък от булеварда.

След ремонта е изграден нов участък от булеварда с две платна, всяко с по две ленти за движение, както и локални платна, обслужващи индустриалните предприятия и жилищните зони с достатъчен габарит и обособени места за паркиране, както и ново осветление, озеленяване и напълно обновена канализационна инфраструктура, пише bTV.

Реконструирани са трамвайното трасе и контактно-кабелната мрежа, които се интегрират към системата по бул. “Рожен“. Има и ново енергоспестяващо осветление.

Инвестицията в разширението на бул. “Рожен“ е в размер на 49,7 млн. лв., като финансирането се осигурява от Европейската инвестиционна банка и съфинансиране от Столичната община.

София Столична община булевард Рожен новопостроен участък градски транспорт
