Калас: Европа не бива да попада в руски капан

Преговорите винаги са екипна работа, добави тя

28.05.2026 | 11:10 ч. 10
Reuters

Върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че съюзът не бива да попада в руски капан, обсъждайки кой да представлява Европа на евентуални бъдещи преговори, съобщава Ройтерс.

"Смятам, че това е капан, в който Русия иска да влезем - да обсъждаме кой да говори с тях, при положение, че те вече избират кой е подходящ и кой не", каза Калас, при пристигането си за неформална среща на външните министри от ЕС в Кипър.

"Нека не влизаме в този капан. Преговорите винаги са екипна работа. По тази причина съдържанието е много по-важно от това кой (ще ни представлява)”, на мнение е Калас.

Вчера и днес в кипърския град Лимасол се състои неофициална среща на министрите на външните работи от ЕС в т. нар. формат "Гимних". Домакин на събитието е Кипърското ротационно председателство на Съвета на ЕС. / БТА

Кая Калас ЕС Русия войната в Украйна преговори европейски представител
