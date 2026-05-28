Наоми Осака изненада всички с луксозна златна визия за "Ролан Гарос"

Наоми Осака отново доказва, че границата между спорта и модата е все по-неуловима. На корта на „Ролан Гарос“ тя не просто играе тенис, а създава визуално присъствие, което привлича вниманието далеч извън играта.

Този път японската звезда комбинира своята спортна идентичност с висша мода, появявайки се в луксозна златна визия, която моментално се превърна в акцент на турнира. Излъчването ѝ напомня повече на модна сцена, отколкото на класически тенис момент.

28-годишната носителка на четири титли от „Големия шлем“ стартира участието си на „Ролан Гарос“ с безупречни визии, които определено не сме виждали досега. Вместо да заложи на традиционните спортни екипи, които са едноцветни или с неутрални нюанси, Осака реши да блесне (буквално) със златна рокля с пайети, която по-скоро бихме видели на червения килим, отколкото на червения корт.

Наоми, която в крайна сметка елиминира Лаура Зигемунд и се класира за втория кръг на турнира, пристигна в Париж с черен корсет и плисирана пола до пода. И двете дрехи са проектирани от Кевин Германие – дизайнер на висша мода, който създава визии от рециклирани материали.

„Корт-юр“, написа тенис звездата в Instagram, използвайки игра на думи, за да съчетае „корт“ и „кутюр“, съвпадаща с модния ѝ тоалет.

След като Осака излезе на корта с черния тоалет, тя го свали, за да покаже друга впечатляваща визия, този път дело на спонсора ѝ Nike. Спортният екип, с който постига първата си победа във Франция, беше златна минирокля, която блестеше на парижката слънчева светлина, светейки ярко от всеки ъгъл на корта, докато Наоми сервираше и удряше топката по време на мача си. Роклята имаше висока яка, допълнена от многопластова пола с волани и ленти от пайети.

По време на пресконференцията си след мача, японката заяви, че ѝ е много по-лесно да се изразява чрез дрехите, отколкото с думи. „Това означава, че мога да бъда възможно най-красноречива чрез цветове, щампи или материи“, добави шампионката.

