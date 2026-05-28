Краставиците у нас са по-скъпи от Токио, Париж и Великобритания

„Цените на краставиците у нас са по-високи от градове като Токио, Париж и Великобритания, се вижда от снимки, които ми изпратиха приятели. Трябва да има контрол. Къде се случва спекулата по веригата. Изкупните цени не са се увеличи или не драматично, някъде по веригата се къса нишката“, каза пред БНР Георги К. Първанов, член на УС на Българската асоциация за управление на хора и на Българската конфедерация по заетостта.

Като пример Първанов посочи черешите, за които производители преди дни обявиха, че няма покачване на изкупната цена – дават ги на 1,5 евро, а по пазари и магазини се появиха на цена от над 6 евро до 10 евро за килограм.

Експертът коментира пазара на труда на у нас, недостига на кадри, къде има най-голям дефицит и заплатите - растат или намаляват.

"Недостигът на кадри основно е за изпълнителски и технически позиции. Продължава тенденцията на поетапно, но стабилно намаляване на търсенето на броя на позициите – оператори, складови служители, заварчици, шофьори, в туризма също", каза Първанов.

Недостигът от 200 000 души в края на 2025 година според него малко е намалял, "но продължава да има недостиг, чисто физически в бизнеса".

"В много области - туризъм и логистика, също не достигат хора. Но има сектори като финансовия, аутсорсинг и IT, където има повече кандидати от отворените позиции."

Георги Първанов посочи, че най-голямото търсене продължава да е в ниския сегмент – със средно образование за обслужващи позиции.

"И там имаме най-големия внос от чужбина. От есента на 2025 г. намаляха позициите в средния експертен персонал", посочи той.

Първанов сподели, че не се наблюдават масови съкращения.