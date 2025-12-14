Изтеглянето на танкера “Кайрос” е планирано за утре

Хидравличната система на заседналия край бреговете на Ахтопол танкер “Кайрос“ е успешно приведена в работен режим и плавателният съд е подготвен за буксировка до безопасно място в Бургаския залив, като операцията е планирана за утре сутрин, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

"Планът за днешния ден бе да възстановим електрозахранването и хидравликата на кораба, да проверим котвеното устройство и да подготвим котвите за утрешната буксировка. Всичко това е постигнато и гарантира безопасното продължаване на операцията", заяви директорът на Дирекция “Морска администрация" – Бургас Живко Петров.

Днес бяха проверени и тествани системите за закотвяне. Лявата котва е възстановена като резервна, а дясната е подготвена за предстоящото ѝ вдигане утре. Определени са и точките за закрепване на въжетата и стоманените линии, необходими за буксирането.

Реалните действия по буксировката са планирани за утре сутрин. Очаква се утре около 07:30 часа сутрина три влекача да пристигнат в близост от “Кайрос” и да започне изтеглянето на танкера до предварително определено място в Бургаския залив.

На място ще бъде и работният катер със захранващ генератор, който да осигури поддържането на електрозахранването на борда по време на вдигането на котвеното устройство, се посочва в съобщението.