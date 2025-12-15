Танкерът "Кайрос" ще бъде изтеглен до Бургаския залив

В 7.30ч. тази сутрин се очаква в Ахтопол да пристигнат 3-те влекача, които ще изтеглят танкера "Кайрос" до Бургаския залив. 1 милион и 200 хиляди лева осигури държавата за провеждането на операцията. 11-и ден поразеният от украински дронове танкер стои на котва на една миля от брега.

Вчера екип от специалисти успя да осигури електрозахранване на плавателния съд, за да се изтегли котвата и да се задейства хидравликата.

Катерът със захранващия генератор, който осигури поддържането на електрозахранването на танкера, както и вдигането на дясната котва, е на място близо до плавателния съд. След пристигането на влекачите ще започне операцията по изтеглянето и провлачването му до Бургаския залив. Директорът на Изпълнителна агенция "Морска администрация" в Бургас, капитан Живко Петров:

"С първите светлини, така, на деня се качват отново. Вече влекачите ще бъдат, те цяла нощ ще пътуват, ще пристигнат сутринта рано. Хващаме с трите влекача, ток отново по същия начин от кораба, вдигане на котвата и провлачване.

Два влекача ще дърпат танкера, а третият ще ги направлява.

Предполагаемото време за пристигане на кораба и безопасното му закотвяне в Бургаския залив е около 20 часа. /БНР