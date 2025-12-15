Кампанията "Да влезеш в обувките на Дядо Коледа" вече е в разгара си

Тазгодишната благотворителна кампания "Да влезеш в обувките на Дядо Коледа" вече е в разгара си.

"Има много дарители и миналата година след участието при вас ми се обадиха от провинцията. Тази година отново се включват. Имаме Facebook страница и там ежедневно се качват писмата на децата и кой какво желае - зимни обувки, зимно яке, шампоан...", каза инициаторът на кампанията Димитрина Стоилова пред Bulgaria ON AIR.

В една от инициативата кампанията събира пари за курсове за шофьорска книжка на едно от децата в нужда.

"Днес ще продължим с опаковането и вярвам, че до 20 декември ще финализираме. Емоцията е нeописуема. Когато едно такова дете те гушне, емоцията е много силна", подчерта Стоилова в "България сутрин".

Тя даде пример как деца от детска градина помагат на деца в неравностойно положение.

"Вярвам, че доброто е заразно. Животът ме среща с много добри хора. Дори хора, които нямат толкова финансова възможност, иска да помогнат. Изключително много ме възмущават големите транспортни фирми, които не подкрепят кампанията. Всяка година им пиша писма. Подаръците се извозват с лични автомобили", каза още Стоилова.

Подаръците ще стигнат до над 40 дома в цялата страна, а всеки дарител може да си види подаръка в детските ръце, уточни още гостът.