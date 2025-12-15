IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В детска градина в Пловдив образованието започва с любопитство и игра

Стимулиращата среда за децата е по проект "Силен старт"

15.12.2025

В детска градина "Марица" в Пловдив образованието започва с любопитство и игра.

С участието си в проекта "Силен старт", реализиран по Програма "Образование" с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд плюс, екипът на градината създава още по-стимулираща среда за децата и възможности за допълнителни занимания според техните интереси.

"Създадохме нови допълнителни дейности, в които децата се включиха според техните интереси. Всичко това се отрази и на повишаване на педагогическата работа на учителите в образователната дейност", каза директорът на ДГ "Марица" – Пловдив Надежда Дервенска.

Допълнителните занимания разширяват възможностите на прилаганото в детската градина Монтесори обучение. Включват се практическа дейност, наблюдение и личен опит – основа за устойчиво развитие в ранна възраст.

"Повиши се концентрацията, самостоятелността, уменията им да работят в екип. Подобриха се екологичната култура, знанията за движение по пътищата, творческото и социално мислене", даде пример Дервенска.

Сред най-интересните за децата е темата за безопасното движение. Чрез игра те учат правилата и започват сами да ги прилагат.

"Запознаваме се с пешеходните пътеки, със светофара. Знаят доста от пътните знаци. Любимият ми момент е, когато децата сами започнат да поставят правилата в играта – казват например: червено е, не можем да преминем", сподели старши учителят Мария Попова.

Заниманията продължават и у дома, а родителите потвърждават – децата осъзнават защо е важно да бъдат внимателни на улицата.

"Казват, че след заниманията виждат промяна – децата започват сами да им казват да внимават, да пресичат безопасно", посочи Мария Попова.

Проект "Силен старт" допринася не само за развитието на децата, но и за професионалния растеж на учителите, като създава пространство за нови идеи и креативност.

"Тя има реални резултати, стабилен принос в педагогическата дейност. Повиши знанията и уменията на децата, следвайки техните интереси и таланти", заяви директорът на градината.

В детска градина "Марица" всеки ден започва с мотивация, включване и ново предизвикателство.

С подкрепата по проект "Силен старт" началото на образователния път става още по-уверено и смислено.

