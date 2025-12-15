Опашки от пенсионери в първия "Магазин за хората"

Първият “Магазин за хората” отвори врати днес. Той се намира в град Куклен. На опашка се наредиха и първите клиенти, желаещи да си закупят по-евтини български хранителни продукти. Цените на олио, брашно и още продукти от потребителската кошница са с до 25% по-ниски от обичайните, съобщава телевизия Bulgaria ON AIR.

От днес в 70 магазина от мрежата на Кооперативния съюз в Пловдивска област се предлагат 45 хранителни стоки, произведени в България. Те са обозначени със специален щанд и син етикет и са на цени до една четвърт по-ниски от обичайните.

Търговските обекти са разположени в малки населени места, където липсват промоциите на големите търговски вериги.

Мнението на хората

"Оттук нататък ще си купуваме от тези щандове с намаления. Все пак за един пенсионер – за нас е приемливо, защото с тези тънки пенсии...", сподели пенсионерът Блага Иванова.

Управителят на магазина Весела Дончева добави, че в момента голям интерес ума към масовите стоки - ориз, олио и боб. “Много късно заредихме колбасите – в петък вечерта, надявам се, че и те ще тръгнат", добави управителят на магазина.

От държавното дружество "Магазин за хората" обясниха, че ще предлагат продукти родно производство с минимална надценка.

"Ако смятаме от надценка към печалба – тя е 9%, така нареченият марж", обясни директорът на дружеството "Магазин за хората" ЕАД Николай Петров.

До края на годината амбицията на финансираното с държавни средства дружество е да предлага до 100 вида стоки – българско производство, с минимална надценка. Това ще се случва постепенно в цялата страна.

Вижте повече в репортажа на Bulgaria ON AIR.