IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 121

Кристиян Шкварек: Партиите се страхуват от Радев

Доц. Лозанов: Целта на протеста бе да не се реставрира отново същият политически модел

15.12.2025 | 21:00 ч. Обновена: 15.12.2025 | 21:00 ч. 10
Кристиян Шкварек: Партиите се страхуват от Радев

Ще направи ли президента Румен Радев политическа формация? Този въпрос бе засегнат дори в консултациите при него с участието на ГЕРБ и ПП-ДБ.

Според медийния експерт доц. Георги Лозанов Радев е отказал да отговори пряко с мотива "да не превръщаме тези консултации в предизборна кампания", но този му отговор подсказва, че той положително има такова намерение.

Свързани статии

Политическият анализатор Кристиян Шкварек пък посочи, че партиите се страхуват от Радев.

"Протестът беше срещу правителството, което беше триглаво - с най-малко влияние - Росен Желязков, след него - партийният лидер Бойко Борисов, а най-отзад, но с по-категорично властово поведение - Делян Пеевски", коментира доц. Лозанов пред "Денят ON AIR".

Той прогнозира, че е много вероятно, ако Радев излезе на политическата сцена, битката на следващите избори да бъде между него, от едната страна, и ПП-ДБ от другата страна, а в ролята на балансьор да бъде ГЕРБ.

"ДПС-Ново начало" ще се свие доста като етническа партия", каза доц. Лозанов.

Шкварек заяви пред Bulgaria ON AIR, че "голямото нещо" ще бъде Радев срещу ГЕРБ, а коалицията ПП-ДБ ще бъде "изядена".

Доц. Лозанов подчерта, че целта на протеста е била да не се реставрира отново същият политически модел. Шкварек прогнозира, че хората биха гласували по-скоро за Радев, отколкото за ПП-ДБ. Според него Радев може да се "сглоби" с "Възраждане" или ПП-ДБ.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Кристиян Шкварек Георги Лозанов Румен Радев ГЕРБ Bulgaria ON AIR
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem