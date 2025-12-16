Кола се запали на летище “Васил Левски”

Кола се запали и горя на паркинга пред Терминал 2 на летище "Васил Левски" в София, споделят потребители в групата “Катастрофи в София”.

Инцидентът е станал днес около 11 часа, съобщава Dariknews.

Предполага се, че огънят е тръгнал от предната част на лекия автомобил.

На място веднага са пристигнали екипи на пожарната, които са успели да потушат пламъците, преди да бъдат засегнати паркираните в близост коли. Към момента данните са, че няма пострадали хора, но щетите по автомобила са големи.