35% от българите са оптимисти, че 2026 ще е успешна, "евро" е думата на годината

Отминаващата 2025 година беше белязана от динамика и промени, както в страната, така и в света. За България тя започна с встъпването на редовното правителство на Росен Желязков и приключва след масови протести с неговата оставка. Страната ни стана част от сухопътния Шенген и след поредица от успешни стъпки е на прага на въвеждането на еврото от началото на 2026 година. В геополитически план събитията до голяма степен бяха повлияни от началото на втория мандат на президента Доналд Тръмп, който значително промени международните отношения и начина за решаване на военните конфликти.

На този фон се запазва тенденцията българите да оценяват отминаващата година като по-успешна за тях и семействата им, отколкото за страната и света. Това гласи ново проучване на "Алфа Рисърч".

Продължава да е поляризирана равносметката за 2025 година в личен аспект – 23% я оценяват като по-добра от предходната, за 26% тя е по-лоша, а за 51% няма съществена промяна. За последните няколко години, след Ковид пандемията, няма значима динамика в личните самооценки за годината, които варират във времето в рамките на няколко процентни пункта. Най-успешна е 2025 година за хората в активна възраст, както и за висшистите и жителите на столицата. По-неудовлетворени остават възрастните и жителите на селата.

Годината за България се оценява като по-добра от предходната от 10 на сто, докато за пет пъти и половина повече анкетирани (56%) си е останала по-лоша. Промените в света се оценяват позитивно от 8% от анкетираните, докато 60% са на противоположното мнение. Тук е налице по-значим спад на отрицателните мнения от близо четиринадесет пункта и ръст в позитивните от три пункта. Липса на съществена промяна както за страната, така и за света констатират близо една трета от българите.

Оптимизъм през 2026 г.

В очакванията за 2026 година се запазва регистрираното през годините убеждение на хората, че те ще се справят по-добре с предизвикателствата в собствения си живот, отколкото че проблемите пред България и света ще намерят решение. Въпреки това има някои значителни промени в очакванията за следващата година – ръст на песимизма в личен аспект и за развитието на страната и спад в негативните очаквания за света.

Увереност, че годината ще е успешна за тях изразяват 35%, на противоположното мнение са 27%, а мненията за липса на съществена промяна са вече най-много – 38%. При очакванията за 2026 година има спад на оптимистите от осем пункта и ръст на песимистите от единадесет пункта. В основата им са притесненията за растящите цени и спада на покупателната способност.

При очакванията за развитието на страната делът на оптимистите остава непроменен – 28%, но песимистите нарастват за една година от 40% на 45%. Причините за това могат да бъдат търсени в неизвестните, свързани със задаващата се политическа криза и възможността тя да бъде преодоляна след предсрочните парламентарни избори. Най-оптимистични са младежите и хората на възраст до 40 години, а по-притеснени остават пенсионерите и безработните.

Негативни продължават да са и очакванията за развитието на света

Въпреки това има ясно изразен спад на песимистите от шест пункта, които към днешна дата достигат до 39%. При оптимистите промяна няма и те отново са 26%.

На прага между отминаващата и следващата година равносметките, страховете и надеждите на хората са взаимосвързани. Затова и думите, които характеризират 2025 година пряко кореспондират с това, което очакваме през 2026 година.

"Евро" е думата, която характеризира в най-голяма степен отминаващата година и същевременно символизира 2026-та, тъй като процесът започна през настоящата, а ще приключи с въвеждането на новата валута през следващата. Това касае пряко ежедневието на всеки българин и безспорно ще е водещото събитие в историческите справки за нашето съвремие.

На второ място в оценките и очакванията е една ясно изразена опозиция - "война" за 2025, и "мир" за 2026.

Устойчива във вътрешнополитически план, актуална за настоящата и следващата година, е "инфлацията", която притеснява българите в настоящето и в очакванията им за бъдещето. Във вътрешнополитически план 2025 година ще остане с "протести", "корупция" и „оставка“, а очакванията са свързани с „надежда“ и „промяна“ като резултат от "избори".

Настоящото изследване е проведено в периода 5 – 12 декември 2025г. и е част от регулярния мониторинг на Алфа Рисърч. Публикува се на сайта на агенцията и се реализира със собствени средства. Проучването е проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.