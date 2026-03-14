Взрив в еврейско училище в Амстердам

Експлозия рано тази сутрин е нанесла щети на еврейско училище в Амстердам, а кметът на града Фемке Халсема определи случая като умишлена атака срещу еврейската общност, предаде нидерландската агенция АНП.

По думите ѝ взривът е станал в училище, разположено в престижен жилищен квартал в южната част на Амстердам, като пораженията са ограничени. Халсема подчерта, че полицията и пожарната са реагирали бързо и са пристигнали незабавно на мястото.

При инцидента няма пострадали.

"Това е малодушен акт на агресия срещу еврейската общност. Евреите в Амстердам все по-често се сблъскват с антисемитизъм. Това е недопустимо", заяви Халсема.

Мерките за сигурност около синагоги и еврейски институции в нидерландската столица вече бяха засилени, след като в нощта срещу петък беше извършен палеж в синагога в центъра на Ротердам.

Само дни по-рано, в понеделник, експлозия предизвика пожар в синагога в белгийския град Лиеж.

Според Ройтерс опасенията от евентуални нападения срещу еврейски общности по света са се засилили след американските и израелските удари по Иран и последвалия ответен отговор на Техеран, пише БТА.