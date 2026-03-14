Илюзионист предал свръхсили на Тръмп и Нетаняху, за да си комуникират... чрез телепатия

Израелският илюзионист Ури Гелер твърди, че е "предал" свръхсили на президента на САЩ Доналд Тръмп и на израелския премиер Бенямин Нетаняху, съобщава "Дейли стар".

79-годишният Гелер, който от десетилетия е известен с демонстрациите си по огъване на лъжици "със силата на мисълта", уверява, че е научил двамата лидери да комуникират телепатично. По думите му Тръмп и Нетаняху вече развивали успешно тези способности и използвали мисловна връзка вместо защитени комуникационни линии.

Илюзионистът публикува видео в социалната платформа X, в което внушава, че двамата политици обменят мисли на фона на военните удари срещу Иран.

"Сега знаете кой е помогнал на Доналд и Биби да активират суперсилите си", написа той.

Твърденията му обаче бяха посрещнати със сериозна доза недоверие в социалните мрежи, където потребители иронично го посъветваха да се "занимава с огъването на лъжици".

Гелер, който притежава шотландския остров Ламб, преди време заяви и че пази кичур от косата на Тръмп в брониран калъф, като възнамерявал да използва ДНК-то му, за да създаде психоклон.

Това не е първото необичайно твърдение на илюзиониста. По-рано той каза, че американските власти са го наели да инспектира гигантски извънземен кораб в Южна Корея. Според думите му е пазил тази информация в тайна дълго време, тъй като е бил заплашван от мистериозни организации, настоявали да мълчи, пише БГНЕС.