Войната в Близкия изток удари туризма у нас

Войната в Близкия изток вече дава осезаемо отражение върху българския туристически сектор. Представители на хотелиерския и ресторантьорския бранш предупреждават за вълна от анулирани резервации, която поставя под въпрос как ще протече летният сезон по Черноморието. Първите по-сериозни последици вече се усещат и в Банско.

Само няколко дни след началото на конфликта са били отменени хиляди резервации от туристи от Израел. По данни на хотелиери спадът достига между 15 и 20 процента. Освен това през последните дни има откази и от туристи от Северна Македония. В един от хотелите в Банско например 80 стаи са останали празни през уикенда след внезапно анулиране на направени резервации, предава NOVA.

"След стартирането на войната всичко се промени коренно – започнаха анулации, а новите резервации практически спряха", коментира управителят на хотел в Банско Димитър Енчев. Той посочва, че при подобни внезапни откази запълването на стаите в последния момент е почти невъзможно, докато разходите за хотела остават непроменени.

Проблемите вече се отчитат и по Черноморието. По думите на представители на сектора хотелите, които работят с пазари от Близкия изток, също са ударени от масови анулации. Основната причина е прекъснатата транспортна свързаност и липсата на полети към засегнатите райони. Според оценки на туристическия бранш само по Северното Черноморие може да има спад от около 70 000 туристи заради развоя на ситуацията.

Това се случва в момент, в който секторът и без това се сблъсква с по-слаб интерес от германския пазар и отсъствието на рускоговорящи туристи. Браншовите организации предупреждават, че сезонът, който по принцип е кратък, може да стане още по-ограничен. Така се поставя под съмнение както поддържането на туристическата база, така и възможността да бъде осигурен необходимият персонал.

От сектора настояват държавата да се намеси с конкретни мерки в подкрепа на бизнеса. Сред предложенията е временно да бъде поета част от осигурителната тежест за служителите, за да могат работодателите да запазят персонала си. Хотелиерите напомнят, че при международни кризи туризмът е сред първите отрасли, които понасят удара, тъй като несигурността кара хората да отлагат пътуванията си. Затова надеждите за идните месеци до голяма степен се свързват с българските туристи, които биха могли поне частично да компенсират спада на чуждестранните посетители.