Депутати искат извинение от Великобритания за управлението на Палестина през ХХ век

Десетки британски депутати настояват правителството официално да поднесе извинение за действията на Великобритания по време на управлението ѝ в Палестина през първата половина на ХХ век.

Още през септември гражданската кампания "Britain Owes Palestine" е внесла в правителството юридическа петиция от 400 страници, но до този момент няма официален отговор. Документът е подготвен от водещите британски юристи Бен Емерсън и Дани Фридман и описва подробно това, което авторите определят като незаконни действия и военни престъпления, извършени в периода на британското управление между 1917 и 1948 година.

Според изложеното в петицията Великобритания незаконно е отказала да признае правото на арабското население на самоопределение, не е разполагала с достатъчно правно основание за Декларацията Балфур и за последвалия мандат, а освен това е извършила военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Сред изброените нарушения са убийства, изтезания, произволни арести и масово разрушаване на домове.

Успоредно с петицията 45 депутати и членове на Камарата на лордовете от различни политически сили са подписали отворено писмо, в което призовават британското правителство да отправи официално извинение. Според тях Обединеното кралство трябва да се изправи срещу собствената си историческа роля и отговорност, ако иска да допринесе за днешните усилия за мир.

Депутатката от Либералдемократическата партия Лейла Моран, която е първият британски депутат от палестински произход, заяви: "По време на управлението си в Палестина Великобритания наруши редица международни закони, които по онова време бяха задължителни. Последиците от тези действия в значителна степен оформят конфликта, който виждаме днес, но последователни правителства отказват да признаят тази историческа реалност или да поднесат официално извинение. Ако Великобритания наистина иска да насърчи мира в Газа днес, тя трябва да започне, като се изправи пред своята историческа роля, признае нанесените вреди и поеме реална отговорност."

Юридическият експерт Виктор Катан, участвал в изготвянето на петицията, коментира пред Sky News: "Основното ни искане е официално публично извинение от министър-председателя и разговор за репарации".

Професор Катан, който преподава публично международно право в Университета на Нотингам, уточнява, че авторите на документа не настояват за преки финансови обезщетения. Вместо това според тях този исторически период трябва да намери място в училищните програми и да бъде представен по-задълбочено в музеите. По думите му би било уместно и изграждането на мемориал.

Палестинският филантроп Муниб ал-Масри, една от водещите фигури зад инициативата, заяви: "Това, което Великобритания направи в Палестина, не приключи, когато напусна през 1948 г. Политиките и насилието от този период помогнаха да се създадат условията за трагедията, която преживяваме днес. Официалното извинение означава признаване на тази история и на вредите, които тя продължава да причинява."

От британското външно министерство са посочили, че по принцип не коментират петиции, пише БГНЕС.