Израелски удар уби 12 медици в Южен Ливан

Най-малко 12 медицински служители са били убити при израелски удар по център за първа помощ в южната част на Ливан, съобщи ливанското министерство на здравеопазването на фона на продължаващите бойни действия между Израел и Хизбула.

В официално изявление министерството посочва, че "жали за здравните работници в Бурдж Калавия, загинали при израелски въздушен удар, насочен към центъра за първа медицинска помощ в града". По данни на ведомството "12 лекари, парамедици и медицински сестри на смяна в центъра загинаха, а един здравен работник е ранен", като спасителните операции на място все още продължават.

От министерството уточняват още, че това е "втората срещу здравния сектор за няколко часа", след предишен удар по Сауане, при който са били убити двама парамедици, свързани с Хизбула и съюзническото движение Амал, пише БГНЕС.