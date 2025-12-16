Сачева, ГЕРБ-СДС: Решени сме да влезем в еврозоната с приет бюджет

"Твърдо решени сме България да влезе в 2026 г. с приет бюджет - удължителен или този, който е редовен", каза зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева и подчерта, че редовният бюджет за 2026 г. не е изтеглен и се намира в Деловодството на парламента, минал е през комисии и може да бъде подложен на първо гласуване, ако политическите партии се обединят около това на Председателски съвет, какъвто има още утре, сряда, предаде БНР.

"Без никакъв бюджет още на 2 януари всеки ще усети хаоса. И тъй като виждаме, че нямаме срещу себе си градивна опозиция, а хора, които поведението и речникът им ги характеризира по-скоро като хулиганска групировка, ние се опитваме неистово да спасим доколкото е останал някакъв здрав разум и здрав смисъл", коментира Сачева пред журналисти.

По думите ѝ ГЕРБ са за това да бъде приет редовният бюджет, защото е по-добър от удължителния бюджет и е по-добър и за хората, и за общините и бизнеса:

"Но след като опозицията в един хора иска удължителен, ние сме готови и с удължителен. Зависи коя от версиите на бюджета ще получи по-голяма подкрепа. Колегите от "Има такъв народ" също споделят позицията ни, че не можем без бюджет да влезем в еврозоната, и са готови да подкрепят както редовния, така и удължителния. БСП са твърдо за редовния бюджет и против удължителния. Нямам комуникация с ДПС-НН по темата за бюджета, но съм убедена, че биха взели решение, което да е разумно и да получава максимална политическа подкрепа”, добави народният представител.

Сачева подчерта, че да се направи управленска комисия е било по-трудно решение, отколкото кабинетът да подаде оставка.

Изборният кодекс

По Изборния кодекс ще се работи през януари, добави Сачева и уточни, че ГЕРБ са скептични по отношение на това, че промени трябва да се правят непосредствено преди изборите.

"Това изобщо не е най-важната тема пред обществото в този момент. Непрекъснато занимаваме обществото с теми, които сякаш по-важни са за политиците. За ГЕРБ няма значение кога ще бъдат извънредните избори”, категорична е Сачева.

Според нея партия ГЕРБ няма нужда от промяна на лидера, защото имат "добра амалгама от добър лидер и добър екип".

“Не се страхуваме от нито един лидер, който би дошъл на партийния терен, каза още тя и добави: "ГЕРБ стъпва здраво на земята и няма как да се страхува от някой, който основно лети в облаците”, добави зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС.

Сачева подчерта, че институциите, отговорни за контрола на цените при влизането в еврозоната, ще продължат да работят, независимо че правителството е в оставка.