IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 136

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” отново работи

Вчера беше изключен превантивно за подмяна на дефектирало предпазно устройство

16.12.2025 | 22:07 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” беше включен в електроенергийната система на страната в 10:54 часа, след като вчера беше изключен превантивно за подмяна на дефектирало предпазно устройство, съобщиха от централата.

Според информацията е била установена необходимост от подмяна на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината, разположена в конвенционалната, неядрена част на блока. Необходимите ремонтни дейности са извършени в съответствие с действащите инструкции за техническо обслужване и ремонт и са направени предвидените проверки.

От централата информират още, че съгласно изискванията на технологичния регламент мощността на шести блок ще бъде повишавана поетапно, а пети блок работи по график.

Свързани статии

Годишният ремонт на шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй" приключи на 1 декември, пише БТА. В рамките на плановия ремонт, започнал на 25 октомври 2025 г., са извършени профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията, както и всички необходими дейности, предвидени в годишната ремонтна програма. Реакторът е презареден със свежо ядрено гориво за 31-вата горивна кампания.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

шести блок аец козлодуй
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem