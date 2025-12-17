Омбусманът ще откаже, ако бъде избрана за служебен премиер

Мястото на омбудсмана не е в "домовата книга", коментира Велислава Делчева пред журналисти в отговор на въпрос дали би приела поста на служебен премиер.

Делчева бе на посещение в Перник по повод изнесената приемна в Община Перник и среща с учениците от Шесто основно училище (ОУ) "Св. св. Кирил и Методий".

Тя добави, че на този въпрос е дала отговор още когато се е кандидатирала, тъй като е на мнение, че мястото на омбудсмана не е в "домовата книга", а той трябва да се грижи държавата да спазва правата на гражданите.

"Ако омбудсманът или заместник-омбудсманът бъде избран за премиер, дори и служебен, се обръща линията. Не смятам, че това е редно. Признавам, че се чувствам добре в тази си роля и не смятам да променям тази позиция", каза още Велислава Делчева.

В "домовата книга" фигурират 10 имена на висши чиновници, измежду които президента Радев трябва да направи избор за служебен министър-председател.

Той ще трябва да подбере измежду председателя на Народното събрание Рая Назарян, управителя на БНБ Димитър Радев, подуправителите Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров, председателя на Сметната палата Димитър Главчев и двете му заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева, омбудсмана Велислава Делчева и зам.-омбудсмана Мария Филипова. Досега Димитър Главчев е бил избиран два пъти за служебен премиер, ако и този път бъде избран, той ще е чиновникът заемал рекорден брой този пост. Като вероятна фигура за този пост се сочи и председателят на НС Рая Назарян. Предстои един не лек избор измежду ограничена листа.

Делчева проведе днес открит урок по гражданско право с учениците от Шесто ОУ, като ги запозна с техните специфични права. Делчева поясни, че те имат пълен достъп и право да се обръщат към нея със свои сигнали и жалби.

На сайта на омбудсмана на Република България има секция за жалби от деца. Тя уточни, че такава може да бъде открита и във Facebook, където все по-често е търсена, като все повече от подадените сигнали са именно от деца.

Омбудсманът допълни, че най-честите сигнали, които получава от Перник, са свързани с проблеми с ВиК дружеството и „Топлофикация“.