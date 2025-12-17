Михаил Миков: Слава Богу, че не мина този бюджет

Тази оставка на Изпълнителното бюро на БСП не решава никакъв проблем. Не съм чул някой от ръководството на БСП да каже, че изпитва някаква вина.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият председател на БСП и парламента Михаил Миков, който коментира ситуацията при социалистите и политическите събития в страната.

"Тези хора явно разчитат и си мислят, че хората имат къса памет, но това няма как да се получи - социологическите агенции показват най-добре какво е състоянието на партията в момента. Тази линия в БСП тръгна още от времето на Корнелия Нинова, която обявяваше - нито един патрон за Украйна, а всички виждахме какво се случва. Аз тогава напуснах БСП. За пример мога да дам още, че Филип Попов еднолично е назначил за шеф на общинската организация на БСП във Видин съветник от СДС, за който не съм чул да е напуснал групата на СДС, не е изключен от групата на СДС, не е приет и не знам дали ще бъде приет в групата на БСП. Всичко това показва колко трагично е положението в нашата политическа система и конкретно в БСП", каза още той.

"В момента няма никаква алтернатива в лявото пространство. Хората трябва да са по-активни и да се самоорганизират, когато нямат доверие на политиците. В момента всички политици са в оправдателен режим, защото никой не иска да търси и решава големите проблеми. Слава Богу, че не мина този бюджет. Удължителният бюджет е много по-подходящ в случая, защото следващото редовно правителство трябва само да си направи бюджет, а не да се оправдава - ние изпълняваме чужди политики", завърши Михаил Миков.