Окончателно: НС прие удължителния бюджет

Депутатите приеха окончателно удължителния бюджет. В гласуването участваха депутати от всички партии и коалиции в НС, с изключение на "БСП - Обединена левица".

В проекта е заложена рамка за приходите и разходите и гаранции за социалните плащания и парите за общините в периода, в който няма да има нов редовен бюджет.

Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов последиците от удължителен бюджет ще са тежки, но ПГ на партията ще подкрепи само тях. Във видеообръщение от партийната централа Борисов посочи за виновни за ситуацията Асен Василев и "хулиганската му групировка ПП-ДБ".

"Предлагаме за всички, които не са на МРЗ, да има еднократна индексация в размер на натрупаната към 31 декември годишна инфлация, това е напълно във възможностите на бюджета, защото приходите растат с ръста на икономиката плюс ръста на инфлацията, така че няма да има никакви притеснения да бъдат покрити тези разходи”, каза по-рано днес Асен Василев. Той напомни, че предстои да се видят данните на Националния статистически институт за инмфалицята за 2025 г., но към днешна дата тя е около 5%.

В проект на Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет за 2026 г., Закона за бюджет на ДОО и на НЗОК е записано:

При липсата на приет до началото на бюджетната година държавен бюджет нормата на чл. 87 от Закона за публичните финанси урежда основните въпроси, свързани със събирането на приходите, извършването на разходите, предоставянето на трансфери и поемането на държавен дълг, отчитайки влезли в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства, и при спазване на фискалните правила и одобрените от Министерския съвет със средносрочната бюджетна прогноза фискални цели.

С предложения законопроект се предлага правна рамка, която, от една страна, да осигури безпроблемното функциониране на държавата и общините, а, от друга страна, да гарантира правата и законните интереси на гражданите, предоставяйки им правна сигурност във връзка с изплащането на възнаграждения, пенсии, социални помощи и други социални плащания, ползване на данъчни преференции и облекчения, както и извършването на други плащания.