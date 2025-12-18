АПС пред Радев: Практически е невъзможно съставянето на кабинет в 51-ото НС

Продължават консултациите при президента Румен Радев, като днес на ред са "Алианса за права и свободи" и МЕЧ.

"Вашата партия устоя на огромен натиск не само в парламента, но и по страната. Вие следите пулса на вашите избиратели", заяви Радев към АПС. Той попита членовете на партията какво мислят избирателите й за сформирането на правителство в рамките на 51-ото Народно събрание.

"Това е един от големите проблемите на 51-ото Народно събрание - че постепенно престана да слуша гласа на хората", отбеляза държавният глава.

Хайри Садъков беше категоричен. - практически е невъзможно съставянето на кабинет в рамките на 51-ото Народно събрание.

"Ние първи ясно заявихме още преди повече от година и половина задаването на модела Пеевски и необходимостта от реакция в тази връзка. Не подкрепихме първия предложен кабинет "Желязков", преминахме през избори, които дадоха много отговори на обществото, опитахме се, осъзнавайки своята ясна отговорност пред обществото, страната и държавността, да подкрепим кабинет в рамките на 51-я парламент с идея важните приоритети за страната да бъдат осъществени - еврозоната, Шенген. В това време трябваше да решим какво да направим с идеята да осъществим и приоритета да спрем този модел на управление на държавата. Второ решение, което не беше лесно - да излезем от този кабинет, след като го бяхме", заяви Садъков.

"Повече от 130 депутати формираха и подкрепяха това правителство и бяха оспорени от обществото", каза Садъков и добави: "Не трябва да се допускат изборни манипулации, ако се стигне до изборния процес. Може би трябва да се търси национално съгласие за избори при правила, гарантиращи честност и прозрачност на избора."

Винаги сме били активни и предлагали решения, които да повишат честността и прозрачността на изборния процес, отвърна президентът Румен Радев на призива на Садъков за съдействие относно отварянето на Изборния кодекс.

Законодателят трябва да отвори Изборния кодекс и да предприеме необходимите стъпки, така че да се намали в минимална степен субективността, добави президентът, като призова парламентът да премине към тази стъпка.

Садъков подчерта, че АПС държат на машинното броене и отчитане на резултатите, защото този момент опорочава избора. Той припомни, че предложенията са внесени. Той се обяви за търсене на национално съгласие по въпроса сред парламентарно представените партии, извънпарламентарно представените, неправителствения сектор и бъдещите нови партии.