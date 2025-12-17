БСП към Радев: Решихме да градим и да влезем в управлението ВИДЕО / СНИМКИ

Третият ден консултациите при президента Румен Радев продължават в опит да бъде намерено решение на политическата криза и евентуално да бъде съставен нов кабинет в рамките на това Народно събрание. Представителите на "БСП-Обединена левица" пристигнаха на "Дондуков" 2 - вицепремиерът в оставка и лидер на партията Атанас Зафиров, министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, народните представители Драгомир Стойнев и Кирил Добрев, общинският съветник Иван Таков и заместник-председателят на БСП и член на Изпълнителното бюро в оставка Калоян Паргов.

"Добре дошли на консултациите в труден, особено за вашата партия, момент на двойна оставка - веднъж в състава на управляващата коалиция и втори път от вчера на изпълнителното бюро на партията. Но мисля, че вашата столетна партия е минала през много по-тежки изпитания и ще се справите и с тези предизвикателства. Вие влязохте в тази коалиция с цел да има стабилност на управлението на страната", обърна се Радев към представителите на БСП.

"Смятате ли да запазите този подход и да търсите стабилност в рамките на нова управленска коалиция в рамките на 51-то НС, или според вас отиваме твърдо на предсрочни парламентарни избори", започна президентът.

"Благодаря за тази поканата", започна лидерът Атанас Зафиров и припомни, че точно преди година и шест дни партията отново е била в тази зала.От тогава си пазел тефтерчета, които се раздават на участниците в тези срещи за записки

"След година спокойствие се страхувам, че броят им може да продължи да расте. Затова бих искал да поставя още една тема, която кореспондира с вашите въпроси и беше вплетена макар и непряко във всички срещи, които водихте до момента - ще продължим ли да градим, или ще рушим.

няма как този парламент да формира каквото и да е правителство. Ще бъда директен - през януари от БСП решихме да градим”, каза още Зафиров.

“Приехме да влезем в това управление в името на държавността, да спрем каскадата от политическа нестабилност и да помогнем на българското общество и граждани да преминат през трите предизвикателства, които се задаваха - инфлацията и спекулата, влизането в еврозоната, което беше обявено за един от приоритетите на мандатоносителя и менящата се геополитическа среда. Колко сме изпълнили тези наши стремежи, нашите анализи ще покажат, но за спекулата и цените бяхме първите, които повдигнаха темата и я поставихме на обсъждане в съвместното управление", каза Зафиров.

Лидерът припомни, че Левицата е подготвила и законопроект за овладяване на спекулата. "Смятам, че не позволихме да се развихри пророкуваната безконтролна спекула в българската търговска мрежа", обясни още Зафиров.

Депутатът подчерта, че заради БСП правителството водило балансирана политика без да залита по крайни ястребови решения по отношение на помощта за Украйна. Зафиров добави, че още в процеса на преговорите БСП са били против десетгодишния договор за помощ на Украйна за възстановяването ѝ след войната, както и че е ходил два пъти в Китай, защото има и други световни фактори.

"Мога да отчета положителна оценка от участието на нашите министри в това управление. То е може би единственото, което в продължение на година не успя да генерира нито един корупционен скандал", каза още Зафиров.

“Ще участваме активно в дебата и промените на Изборния кодекс в посока изсветляване на процеса особено на броене. Подкрепяме машинното гласуване, но не във вида, в който съществува в момента, и не по начина, по който се отчитат гласовете. Имаме достатъчно доказателства и опит, можем да извадим много факти. Немалка част от нашите избиратели държат на хартиеното гласуване, въпреки че там ставаме свидетели на най-големите злоупотреби, така че все още при нас предстои сериозен разговор по отношение на хартиеното гласуване", каза Зафиров.

“В заключение ще споделя, че, дано да съм лош пророк, опасявам се, че ставаме свидетели на нагнетяване на социално напрежение. Искам да Ви уверя, че БСП остава на територията на градежа - имаме нужда от здрава сила и смята, че ние притежаваме такава и сме готови да работим е тази посока”, каза още лидерът на БП-ОЛ.