ИТН при Радев: Не е разумно да се търси преконфигуриране ВИДЕО / СНИМКИ

Представителите на ПГ на “Има такъв народ” са вече в президентството, където им предстои консултация с държавния глава Румен Радев. Консултациите продължават вече трети ден.

На “Дондуков” 2 са народните представители Тошко Йорданов, Станислав Балабанов Павела Митева, Драгомир Петров и Александър Вълчев.

“Уважаеми представители на ПГ на “Има такъв народ”, осъзнавам факта, че в момента в Народното събрание е по-интересно от консултациите при мен. Вие сте управление в оставка и като такова сте длъжни да осигурите непрекъсваемост и стабилност на управлението до идването на служебно правителство", с тези думи ги посрещна президентът

“Вие вече мислите и работите за вашата следваща мисия - как виждате вашите следващи ходове в рамките на 51-то Народно събрание, има ли желание за преформатиране или отиваме на предсрочни избори. Вие имате и по-специално отношение към Изборния кодекс и машинното гласуване”, каза още държавният глава.

Радев добави, че няма как за предстоящия вот да бъдат осигурени такива нови машини броячки. Зададе им и третия си редовен въпрос за бюджета и спомена влизането извънредно в дневния ред на проектобюджета на правителството от 8 декември - ревизирания вариант преди да подадат оставка. Събитията в парламента днес обаче текат на високи обороти и президентът беше пропуснал, че и това вече отпадна.

“Благодаря Ви, г-н президент”, започна Тошко Йорданов и припомни, че ИТН са били против промените в конституцията, а основен инициатор са били ПП-ДБ. После поправи Радев, че в Народното събрание ще се гледа само удължителния бюджет”.

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 13 / 13

"За непрекъсваемостта и че парламентът продължава, само да отбележа, че това е след промените в Конституцията, които направиха от ПП-ДБ, по тяхно искане , плюс ГЕРБ с невероятната подкрепа на Делян Пеевски и ДПС. Направихме всичко това да не се случи, но сме в тая ситуация, с всичките последствия - включително служебни кабинети. Що се отнася до бюджета - днес в НС ще се гласува само удължителния бюджет. Това, което направихме ние в началото като парламентарна група, гласувайки като точка да влезе старият бюджет, беше само, за да ясно стане на всички български граждани кои са против него. Защото ПП-ДБ, използвайки протеста на хората взеха да бягат от отговорност. Защото държавата, влизайки без бюджет, влизайки с удължителен бюджет, естествено, че е възможно да има проблеми. Има една огромна част социални плащания. Но той беше провален от ПП-ДБ", добави Йорданов.

И ИТН, както всички преди тях на консултациите, заявиха, че не виждат опция за ново правителство в рамките на този парламент. За Изборния кодекс Йорданов отбеляза, че всички се сещат за Изборния кодекс, когато приближат избори, и всеки предлага промени в изгода на собствената си партия.

"Още с влизането в този парламент едно от нещата, които вкарахме в документа за съвместно управление, беше промяна на Изборния кодекс. Вкарали сме ИК още в началото на този парламент. Той мина на първо четене, през комисии, работни групи. Нещата, които сме предложили, са правени в спокойна атмосфера, когато нямаше състояние на избори, смятаме, че са разумните предложения, които могат да бъдат приети. Другото е кръпка на парче на партии", обясни Йорданов за изборните правила и предложи вариант как да се набавят машини броячки още за следващите избори - да се вземат под наем и призова другите партии да подкрепят предложението на ИТН за промени в Изборния кодекс.