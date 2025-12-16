IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ДПС-НН при Радев: Събитията ясно ни казват, че този парламент е приключил

По думите на Цонев е трябвало да има редовен, нормален бюджет, а не удължителен

16.12.2025 | 11:46 ч. Обновена: 16.12.2025 | 11:51 ч. 22

На ред за консултации при президента Румен Радев са представителите на ДПС-Ново начало. Партията е представена от деутати, сред които Йордан Цонев, Искра Михайлова и Халил Летифов. Държавният глава уточни, че ДПС-НН не са част от управляващата коалиция и припомни, че ясната им позиция е била, че не трябва да има скоро избори. 

"Вие сте в дълбочината на тези процеси, които текат и в българския парламент, и в обществото. В тази връзка смятате ли да продължите тази ваша теза и да търсите продължаване на живота на 51-ото Народно събрание, макар и в друга управленска конфигурация или вече мислите, че трябва да отидем на предсрочни парламентарни избори", попита Радев. 

"Да, правилно отбелязахте, ние подкрепяхме това управление с ясното съзнание, че политическата криза трябва да намери своето решение, предвид и на важните събития, които предстояха на страната", заяви Йордан Цонев, отбелязвайки, че ДПС е подкрепяла правителството за политики, без да има хора в управлението. 

Цонев заяви, че ДПС-НН вече не поддържат същата теза, а именно, че не трябва да има избори. 

"Събитията, които се случиха, ясно ни казват, че този парламент е приключил своя реален политически живот и това, което трябва да свърши", обясни той. 

По думите му е трябвало да има редовен, нормален бюджет, а не удължителен. 

"Но при тази ситуация, при която повечето политически сили искат удължителен бюджет, ще подкрепим и него", допълни Цонев.

"Продължаваме да настояваме за машинно гласуване, но не с тези машини, които са абсолютно компроментирани", каза още той. 

Тагове:

Йордан Цонев ДПС-Ново начало машинно гласуване правителство Румен Радев консултации
