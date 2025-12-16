ДПС-НН при Радев: Събитията ясно ни казват, че този парламент е приключил

На ред за консултации при президента Румен Радев са представителите на ДПС-Ново начало. Партията е представена от деутати, сред които Йордан Цонев, Искра Михайлова и Халил Летифов. Държавният глава уточни, че ДПС-НН не са част от управляващата коалиция и припомни, че ясната им позиция е била, че не трябва да има скоро избори.

"Вие сте в дълбочината на тези процеси, които текат и в българския парламент, и в обществото. В тази връзка смятате ли да продължите тази ваша теза и да търсите продължаване на живота на 51-ото Народно събрание, макар и в друга управленска конфигурация или вече мислите, че трябва да отидем на предсрочни парламентарни избори", попита Радев.

"Да, правилно отбелязахте, ние подкрепяхме това управление с ясното съзнание, че политическата криза трябва да намери своето решение, предвид и на важните събития, които предстояха на страната", заяви Йордан Цонев, отбелязвайки, че ДПС е подкрепяла правителството за политики, без да има хора в управлението.

Цонев заяви, че ДПС-НН вече не поддържат същата теза, а именно, че не трябва да има избори.

"Събитията, които се случиха, ясно ни казват, че този парламент е приключил своя реален политически живот и това, което трябва да свърши", обясни той.

По думите му е трябвало да има редовен, нормален бюджет, а не удължителен.

"Но при тази ситуация, при която повечето политически сили искат удължителен бюджет, ще подкрепим и него", допълни Цонев.

"Продължаваме да настояваме за машинно гласуване, но не с тези машини, които са абсолютно компроментирани", каза още той.