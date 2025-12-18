Пеевски: Януари и февруари ще е много тежко, ще си дам охраната, щом е за България

Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски ще се допита до комисията, която назначава охраната му от НСО, дали все още има нужда от нея. Ако тя реши, че няма, той ще се съгласи с това решение. Това заяви самият той пред журналисти в Народното събрание.

Той нарече "див популизъм" опитът да се свали охраната му, заедно с тази на Борисов.

"Днес ще направим следното - ние с популизми не се занимаваме, затова ще постъпя по следния начин. След малко ще подам искане до Комисията, кято слага охраната, която е постановила да имам такава охрана, както е постановила, по медийни сведения, за Кирил Петков, за Атанас Атанасов, за Христо Иванов... Аз охраната не я взех тогава. Пояснявам - отказах я. Отказвах я много дълго време. Настояха от службите, че са притеснени, да се вземе тази охрана. Кирил Петков я взе веднага, Атанас Атанасов е взе веднага. На всеки шест месеца се преценява има ли нужда от тази охрана и след това, явно, аз нямам данни, им е свалена, защото не виждам да са с охрана. На мен не ми е била свалена. Днес ще поискам да бъде прегледана още днес, преди комисия, и ако има нужда от моята охрана - те да преценят. Ако няма нужда - също те да преценят. Аз ще приема решението на комисията, както преди съм го правил", заяви Пеевски.

Лидерът на ДПС-НН потвърди, че вече не е в кабинета на Тодор Живков, както обявиха от "Демократична България" по-рано днес.

"Вчера всичко за кабинета ви го казах. "Музеят на сглобката" е там и ще бъде там", каза Пеевски на въпрос къде ще се помещава, Пеевски отговори лаконично: "В парламента."

"Имаме много други кабинети в парламента", допълни той.

"Трябва да има държава. Темите на държавата не са кабинета на Пеевски. Темите на държавата не са охраната на Пеевски или на Борисов. Темите на държавата са спекулата, цените стоките и услугите, заплатите на хората. Вчера се наложи да спасяваме Асен Василев. Ние го спасихме с 5%, защото разбраха какви бели са направили тези момчета. Не заслужаваха подклепа, но го направихме за хората", коментира още Пеевски.

Лидерът на ДПС-НН се обърна към хората в България с думите "положението е много тежко".

"Януари и февруари ще е много тежко, а и през следващите шест месеца. Виновни са ПП-ДБ и хората ще разберат истината", допълни Пеевски. "Трябваше държавата да има бюджет. Трябваше хората да бъдат осигурени. Трябва веднага всички партии да седнат, да решат проблемите със спекулата, с проблемите, които ще дойдат с въвеждането на на еврото. Ако цената е кабинетът на Пеевски и охраната на Пеевски, аз ще го направя веднага и ще правя всичко за България", категоричен бе той.