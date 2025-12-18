IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 42

Пеевски е напуснал кабинета на Тодор Живков в НС

Това обяви Ивайло Мирчев

18.12.2025 | 10:42 ч. 19
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Делян Пеевски е напуснал кабинета на Тодор Живков в Народното събрание, обяви съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев в пост във Facebook.

По-рано, пред журналисти в НС, Мирчев и Божидар Божанов заявиха, че Пеевски го няма в кабинета и не знаят къде се намира.  

"След нашето искане вчера Пеевски се е омел от кабинета на Тодор Живков. Днес заварихме там уредничка, а кабинетът вече е музей. Това е музей на саморазкриването на Пеевски като компромат. Комплексите му са взели връх, посочвайки самия него като свръхтоксичен актив за българската политика. И правилно! Охраната от НСО я няма пред кабинета — явно се е наврял в някоя от останалите стаи на ДПС", пише Мирчев във Facebook. 

Припомняме, че вчера Пеевски организира медийно посещение на кабинета си, където показа "Музея на сглобката" със снимки и документи, които е разписвал заедно с Кирил Петков и Христо Иванов. 

Свързани статии

"Гневът на хората постави Пеевски където му е мястото — в ъгъла, и той трябва да остане там!", отбелязва Мирчев. 

"Втората важна стъпка по неговото обезвластяване ще се състои днес във вътрешната комисия, където се гледа нашият законопроект за сваляне на охраната му и прилагане на мерките по „Магнитски“. Следващата най-важна стъпка е гласуването на избори. Всеки свободен глас потапя купените гласове на Пеевски и го държи в някоя малка стаичка на българската политика", допълва той.

"Тази вечер пак сме на площада, за да покажем, че арогантността и наглостта им няма никога повече да командват живота на българските граждани. Те разбират само от сила — от силата на вашата съпротива!", заключва съпредседателят на "Демократична България". 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Делян Пеевски ДПС-Ново Начало Ивайло Мирчев Демократична България Народно събрание кабинет
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem