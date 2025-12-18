Пеевски е напуснал кабинета на Тодор Живков в НС

Делян Пеевски е напуснал кабинета на Тодор Живков в Народното събрание, обяви съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев в пост във Facebook.

По-рано, пред журналисти в НС, Мирчев и Божидар Божанов заявиха, че Пеевски го няма в кабинета и не знаят къде се намира.

"След нашето искане вчера Пеевски се е омел от кабинета на Тодор Живков. Днес заварихме там уредничка, а кабинетът вече е музей. Това е музей на саморазкриването на Пеевски като компромат. Комплексите му са взели връх, посочвайки самия него като свръхтоксичен актив за българската политика. И правилно! Охраната от НСО я няма пред кабинета — явно се е наврял в някоя от останалите стаи на ДПС", пише Мирчев във Facebook.

Припомняме, че вчера Пеевски организира медийно посещение на кабинета си, където показа "Музея на сглобката" със снимки и документи, които е разписвал заедно с Кирил Петков и Христо Иванов.

"Гневът на хората постави Пеевски където му е мястото — в ъгъла, и той трябва да остане там!", отбелязва Мирчев.

"Втората важна стъпка по неговото обезвластяване ще се състои днес във вътрешната комисия, където се гледа нашият законопроект за сваляне на охраната му и прилагане на мерките по „Магнитски“. Следващата най-важна стъпка е гласуването на избори. Всеки свободен глас потапя купените гласове на Пеевски и го държи в някоя малка стаичка на българската политика", допълва той.

"Тази вечер пак сме на площада, за да покажем, че арогантността и наглостта им няма никога повече да командват живота на българските граждани. Те разбират само от сила — от силата на вашата съпротива!", заключва съпредседателят на "Демократична България".