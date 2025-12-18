IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 54

Радостин Василев за боя в НС пред Радев: Заради това се казваме МЕЧ, а не памук ВИДЕО

България не е далеч от революция, отбеляза той

18.12.2025 | 12:08 ч. Обновена: 18.12.2025 | 12:13 ч. 5

Наред при президента Румен Радев да отговорят на въпроса "Виждате ли живот в 51-ото Народно събрание" са от партия МЕЧ. Държавният глава зададе и допълнителен въпрос на хората на Радостин Василев - как виждат работната среда в този парламент, отбелязвайки, че тя изглежда се влошава с всеки изминал ден. Припомняме, че вчера Василев налетя на бой на депутати от ДПС-НН.

"Ние заявихме преди почти една година, че е невъзможно да се формира правителство чрез политически предателства. Сегашното правителство беше формирано чрез големи политически предателства на ИТН и БСП, което доведе и до недоволството на голяма част от техните избиратели. Една година в този парламент ние видяхме, че мнозинството не е в състояние да приеме работещи решения и не просто не се вслуша в гласа на опозицията, а показа безпрецедентна наглост спрямо българското общество и всички институции. Това общество формира правителство", заяви Радостин Василев.

По думите му, МЕЧ не приема голяма част от "народните избраници" за легитимни.

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

1 / 13

"Напрежението в пленарна зала ескалира до степен на физическа саморазправа, защото хората от "Ново начало", които не говорят български език, не са избрани легитимно, с гласове на български граждани, а с купени гласове, си позволяват да заплашват лидери на партии, семействата им, открито, без притеснение. Ние заради това се казваме МЕЧ, а не памук, защото не позволяваме никой да поставя под съмнение личната неприкосновеност на българските граждани и действията ни от вчера показват това", обясни той. 

Според лидера на МЕЧ това е било "последното правителство, което е било възможно да се състави с подобен вид политическо предателство". 

Това правителство беше свалено от площадите, от очакваното социално-икономическо напрежение в обществото. Опитите да бъдат присвоени протестите и да бъдат поведени не се приемат добре. Този протест не беше за бюджета, той беше срещу Борисов, Пеевски, срещу модела на грабежа, каза Радостин Василев.

Свързани статии

Той бе категоричен, че мнозинството не е в състояние да свърши нищо добро. 

Ако не се стигне до промяна чрез парламентарните механизми на демокрацията, България не е далеч от революция. Революцията има един катализатор и той се казва Делян Пеевски, ДПС-Ново начало и Бойко Борисов, каза още Василев.

Той заяви готовност и желание изборите да се проведат в първата седмица на април, преди Великденските празници. Ако ние получим мандат, ще направим така че да съвпадне волята ни с тази на президентската институция, заяви още Василев пред Румен Радев. 

Подготвили сме закон за допълнение и изменение на Изборния кодекс. Примерно ние подкрепяме само машинното гласуване. Искаме да не се въвеждат преброителни центрове, искаме на МВР да му се вмени организация не просто пред самите секции, а да бъдат вътре в СИК-овете. За да мине такъв законопроект, трябва две от партиите, които се самоунищожиха – ИТН и БСП да гласуват заедно с ПП, Възраждане, МЕЧ и останалите и да приемем правила, като последен знак на политическо достойнство, каза Василев.

ГЕРБ и Ново начало имат твърда позиция за това как се правят избори, а ние не сме съгласни, заключи Радостин Василев.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Румен Радев Радостин Василев МЕЧ консултации Народно събрание
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem