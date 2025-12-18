Радостин Василев за боя в НС пред Радев: Заради това се казваме МЕЧ, а не памук ВИДЕО

Наред при президента Румен Радев да отговорят на въпроса "Виждате ли живот в 51-ото Народно събрание" са от партия МЕЧ. Държавният глава зададе и допълнителен въпрос на хората на Радостин Василев - как виждат работната среда в този парламент, отбелязвайки, че тя изглежда се влошава с всеки изминал ден. Припомняме, че вчера Василев налетя на бой на депутати от ДПС-НН.

"Ние заявихме преди почти една година, че е невъзможно да се формира правителство чрез политически предателства. Сегашното правителство беше формирано чрез големи политически предателства на ИТН и БСП, което доведе и до недоволството на голяма част от техните избиратели. Една година в този парламент ние видяхме, че мнозинството не е в състояние да приеме работещи решения и не просто не се вслуша в гласа на опозицията, а показа безпрецедентна наглост спрямо българското общество и всички институции. Това общество формира правителство", заяви Радостин Василев.

По думите му, МЕЧ не приема голяма част от "народните избраници" за легитимни.

"Напрежението в пленарна зала ескалира до степен на физическа саморазправа, защото хората от "Ново начало", които не говорят български език, не са избрани легитимно, с гласове на български граждани, а с купени гласове, си позволяват да заплашват лидери на партии, семействата им, открито, без притеснение. Ние заради това се казваме МЕЧ, а не памук, защото не позволяваме никой да поставя под съмнение личната неприкосновеност на българските граждани и действията ни от вчера показват това", обясни той.

Според лидера на МЕЧ това е било "последното правителство, което е било възможно да се състави с подобен вид политическо предателство".

Това правителство беше свалено от площадите, от очакваното социално-икономическо напрежение в обществото. Опитите да бъдат присвоени протестите и да бъдат поведени не се приемат добре. Този протест не беше за бюджета, той беше срещу Борисов, Пеевски, срещу модела на грабежа, каза Радостин Василев.

Той бе категоричен, че мнозинството не е в състояние да свърши нищо добро.

Ако не се стигне до промяна чрез парламентарните механизми на демокрацията, България не е далеч от революция. Революцията има един катализатор и той се казва Делян Пеевски, ДПС-Ново начало и Бойко Борисов, каза още Василев.

Той заяви готовност и желание изборите да се проведат в първата седмица на април, преди Великденските празници. Ако ние получим мандат, ще направим така че да съвпадне волята ни с тази на президентската институция, заяви още Василев пред Румен Радев.

Подготвили сме закон за допълнение и изменение на Изборния кодекс. Примерно ние подкрепяме само машинното гласуване. Искаме да не се въвеждат преброителни центрове, искаме на МВР да му се вмени организация не просто пред самите секции, а да бъдат вътре в СИК-овете. За да мине такъв законопроект, трябва две от партиите, които се самоунищожиха – ИТН и БСП да гласуват заедно с ПП, Възраждане, МЕЧ и останалите и да приемем правила, като последен знак на политическо достойнство, каза Василев.

ГЕРБ и Ново начало имат твърда позиция за това как се правят избори, а ние не сме съгласни, заключи Радостин Василев.