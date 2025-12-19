IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Величие" при Радев: Това Народно събрание е нелегитимно ВИДЕО

Ивелин Михайлов: Виждаме, че средата не работи

19.12.2025 | 10:24 ч. Обновена: 19.12.2025 | 10:27 ч. 12

Последната среща от консултациите при държавния глава Румен Радев. На срещата са представители на ПГ на "Величие" - лидерът на партията Ивелин Михайлов и Юлияна Матеева.

"Уважаеми представители на ПГ на "Величие", важно е какво мислите и вие: има ли още парламентарен живот в това народно събрание, вие бихте ли се ангажирали да формирате правителство? Какво според вас може и трябва да се предприеме, за да се повиши доверието в изборния процес", започна президента Радев.

"Може да сме най-малката група в това НС, но сме най-дейни. Знаете, че изтърсака в семейството трябва да прави най-много, за да бъде забелязан. Ние не сме политици, които да са израстнали в политическа среда, ние сме граждани, които виждаме, че средата не работи. Това НС е нелегитимно още от неговия старт, 47% имаше манипулации вторични, а купуването на гласове при това не се вижда. За да има сигурност в населението, видеонаблюдението после трябва да има значение като се търси наказателна отговорност. Трябва да е 100% доказателство, за да знаят тези хора, че си играят със съдбите на цял един народ", каза Ивелин Михайлов. 

По думите на лидера в парламента партията е видяла "огромен натиск", за да се "смачкат" неудобните. Затова имало беззаконие в цялата страна. Той обясни на президента, че бил подложен на множество атаки, както и хората му.

"Не само изборите са проблем, а и следизборния процес", каза Михайлов.

