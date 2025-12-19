IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Консултациите при Радев завършват със среща с “Величие”

Всички партии призоваха президента за бързи избори

19.12.2025
Кръгът от консултации при държавния глава Румен Радев ще приключат днес след срещата му с представителите на ПГ на “Величие”. Срещата на “Дондуков” 2 е с начален час 10 часа, съобщават от прессекретариата на държавния глава. 

След края на консултациите с политическите партии по конституция следва процедура за връчване на мандат за съставяне на правителство.

От началото на седмицата Румен Радев се срещна с представители на останалите политически партии в парламента. В понеделник той прие ГЕРБ - СДС, а след това и "Продължаваме промяната - Демократична България". 

Държавният глава проведе във вторник консултации с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало". В сряда консултациите продължиха с "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ" (ИТН).

В четвъртък президентът разговаря с "Алианс за права и свободи"(АПС) и "Морал, единство, чест" (МЕЧ).

Всички партии са подчертаха, че преконфигуриране на 51-то Народно събрание не е необходимо и няма да сработи и призоваха Радев да определи дата за бързи предсрочни избори.

Румен Радев консултации Величие проучвателен мандат 51-во НС предсрочни парламентарни избори
